У Доннаруммы испортились отношения с «Миланом». Вратарь хочет покинуть клуб

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма хочет покинуть команду, вследствие чего «россонери» уже договорились о переходе с Пепе Рейной из «Наполи» по окончании сезона. Вчера испанец прошел медицинское обследование в миланском клубе и должен присоединиться к нему по истечении контракта с неаполитанцами 30 июня.

Сообщается, что отношения Доннаруммы с «дьяволами» разладились и 19-летний футболист хочет уехать летом. Агент итальянца Мино Райола находится в хороших отношениях со спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли. Но при этом, по информации источника, семья Доннаруммы, особенно его отец, рассорилась с Мирабелли.

В настоящее время красно-черные ждут, пока Райола предоставит им предложение от другого клуба, вероятно, «ПСЖ». Ожидается, что «Милан» попросит за Доннарумму не менее 60 миллионов евро.

В следующем сезоне первым голкипером «россонери» станет Рейна, а его сменщиком будет Алессандро Плиццари.