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  • У Доннаруммы испортились отношения с «Миланом». Вратарь хочет покинуть клуб

У Доннаруммы испортились отношения с «Миланом». Вратарь хочет покинуть клуб

13 марта 2018, 12:49
17

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма хочет покинуть команду, вследствие чего «россонери» уже договорились о переходе с Пепе Рейной из «Наполи» по окончании сезона. Вчера испанец прошел медицинское обследование в миланском клубе и должен присоединиться к нему по истечении контракта с неаполитанцами 30 июня.

Сообщается, что отношения Доннаруммы с «дьяволами» разладились и 19-летний футболист хочет уехать летом. Агент итальянца Мино Райола находится в хороших отношениях со спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли. Но при этом, по информации источника, семья Доннаруммы, особенно его отец, рассорилась с Мирабелли.

В настоящее время красно-черные ждут, пока Райола предоставит им предложение от другого клуба, вероятно, «ПСЖ». Ожидается, что «Милан» попросит за Доннарумму не менее 60 миллионов евро.

В следующем сезоне первым голкипером «россонери» станет Рейна, а его сменщиком будет Алессандро Плиццари.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Рейна Пепе Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (17)
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zatonn
1520934854
Короче, опять Райола какую-то дрянную историю мутит. Видно, хорошими деньгами для него запахло. Будет ли польза его клиенту Доннарумме - большой вопрос!
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Shogun
1520936452
Пахнет жаренным и скорее всего к закату карьеры, были уже такие моменты, зажгется звезда и через сезон затухла, например как Санеш, блеснул в Бенфике и дальше переход в Баварию, а через ГОД в Суонси и скорее всего летом обратно уйдет в аренду в какой нибудь середняк или команду гастроллер, которая поиграет год в вышке и обратно в пердив и насколько я знаю Волки его хотят в аренду летом взять, а самый известный провал Мино это Мастур, игрок который в стартовый состав попал в 16 лет, так и затух, теперь свободный агент
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zigbert
1520938594
Вратарь молодой но добротный.
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Dgad
1520940755
Это бред, Рейна переходит в Милан на роль лавочника, года берут свое.
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Viper for CSKA
1520951540
Неплохой вариант будет уйти в Юве. Ещё бы Романьоли туда же.
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Cules2013
1520957309
вот уж кто человек на букву п. сколько можно, уйду-не уйду. А потом плачет, что его фанаты не любят и освистывают. С чего бы это? А отговорки в стиле, это всё его папа или злой агент. Допустим, а он сам не мужик, не имеет собственного мнения?
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rossonero666
1520965040
Продать эту мразь продажную и забыть. Добротных киперов ***** туча
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BARCLAYS_APL
1520967853
Рейна полный дырыще за что его брать в Милан который и так страдает 5 лет вообще работать не умеют
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romvad
1520968022
Какой-то бред написали. Как раз у Мирабелли с Райолой отвратные отношения.
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ПаХан638
1520970137
что за бред? что за желтуха? Райола и Мирабели уже пол года враждуют.... Никуда он не уйдёт!!!!
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