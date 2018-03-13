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    У Доннаруммы испортились отношения с «Миланом». Вратарь хочет покинуть клуб

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма хочет покинуть команду, вследствие чего «россонери» уже договорились о переходе с Пепе Рейной из «Наполи» по окончании сезона. Вчера испанец прошел медицинское обследование в миланском клубе и должен присоединиться к нему по истечении контракта с неаполитанцами 30 июня.

    Сообщается, что отношения Доннаруммы с «дьяволами» разладились и 19-летний футболист хочет уехать летом. Агент итальянца Мино Райола находится в хороших отношениях со спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли. Но при этом, по информации источника, семья Доннаруммы, особенно его отец, рассорилась с Мирабелли.

    В настоящее время красно-черные ждут, пока Райола предоставит им предложение от другого клуба, вероятно, «ПСЖ». Ожидается, что «Милан» попросит за Доннарумму не менее 60 миллионов евро.

    В следующем сезоне первым голкипером «россонери» станет Рейна, а его сменщиком будет Алессандро Плиццари.

    Источник: Football Italia

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    13.03.2018 12:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 14 марта 2018, 03:10

      барыга Райола,и все ясно...да он может даже мертвого заставить встать из могилы, че уж там 19ти летняя вафля...там можно ссать в уши как любой футбольной неймтелочке "около 95г.р." : "бро бро, ты мне бро! слушай мя броооо, ибо уууу брооо..."

      ЗЫ. По мне он губит, во благо своиго живота! тобишь нажывы....срубить бабок....Джанлуиджи слушай его он срубит на те бабос, но не факт что ты будешь рад этому, и тем более станешь более значим для нового клуба, ИБО этот маленький жирненьки Джидай рубит бабло!!!!Милан твой клуб, ты можешь стать круче Буффона, но ты еще мал чтоб понять это!

      Мой вердикт, Питушара будет Д.Доннарумма если уйдет!

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 13 марта 2018, 23:43

      как же дохера стало нытья и нытиков в футболе...

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 13 марта 2018, 22:42

      что за бред? что за желтуха? Райола и Мирабели уже пол года враждуют.... Никуда он не уйдёт!!!!

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      Рейтинг: +342

      romvad 13 марта 2018, 22:07

      Какой-то бред написали. Как раз у Мирабелли с Райолой отвратные отношения.

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 13 марта 2018, 22:04

      Рейна полный дырыще за что его брать в Милан который и так страдает 5 лет вообще работать не умеют

      -1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 13 марта 2018, 21:17

      Продать эту мразь продажную и забыть. Добротных киперов ***** туча

      -1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 > СуперПАВ9 14 марта 2018, 00:51

      Я твоей маме в рот ссал петух дырявый

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 марта 2018, 19:08

      вот уж кто человек на букву п. сколько можно, уйду-не уйду. А потом плачет, что его фанаты не любят и освистывают. С чего бы это? А отговорки в стиле, это всё его папа или злой агент. Допустим, а он сам не мужик, не имеет собственного мнения?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 марта 2018, 17:43

      Отец рассорился с Мирабелли . Еще один Неймар нарисовался . Точно только в ПСЖ !

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 марта 2018, 17:32

      Неплохой вариант будет уйти в Юве. Ещё бы Романьоли туда же.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 марта 2018, 14:32

      Это бред, Рейна переходит в Милан на роль лавочника, года берут свое.

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