У Доннаруммы испортились отношения с «Миланом». Вратарь хочет покинуть клуб

барыга Райола,и все ясно...да он может даже мертвого заставить встать из могилы, че уж там 19ти летняя вафля...там можно ссать в уши как любой футбольной неймтелочке "около 95г.р." : "бро бро, ты мне бро! слушай мя броооо, ибо уууу брооо..."
ЗЫ. По мне он губит, во благо своиго живота! тобишь нажывы....срубить бабок....Джанлуиджи слушай его он срубит на те бабос, но не факт что ты будешь рад этому, и тем более станешь более значим для нового клуба, ИБО этот маленький жирненьки Джидай рубит бабло!!!!Милан твой клуб, ты можешь стать круче Буффона, но ты еще мал чтоб понять это!
Мой вердикт, Питушара будет Д.Доннарумма если уйдет!
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма хочет покинуть команду, вследствие чего «россонери» уже договорились о переходе с Пепе Рейной из «Наполи» по окончании сезона. Вчера испанец прошел медицинское обследование в миланском клубе и должен присоединиться к нему по истечении контракта с неаполитанцами 30 июня.
Сообщается, что отношения Доннаруммы с «дьяволами» разладились и 19-летний футболист хочет уехать летом. Агент итальянца Мино Райола находится в хороших отношениях со спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли. Но при этом, по информации источника, семья Доннаруммы, особенно его отец, рассорилась с Мирабелли.
В настоящее время красно-черные ждут, пока Райола предоставит им предложение от другого клуба, вероятно, «ПСЖ». Ожидается, что «Милан» попросит за Доннарумму не менее 60 миллионов евро.
В следующем сезоне первым голкипером «россонери» станет Рейна, а его сменщиком будет Алессандро Плиццари.