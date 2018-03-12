Спаллетти: «Не думаю, что смогу сделать «Интер» лучше»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после ничьей с «Наполи» (0:0) в матче 28-го тура Серии А заявил, что его команде не хватает качества. Специалист сомневается, что сможет улучшить игру команды.

«Я работал с этой командой каждый день, и думаю, что это просто недостаток качества. «Наполи» обладает качеством, у нас его не так много.

Мы были надежны и позволили сопернику очень мало, и, конечно, всегда были командой. Но когда мы говорим о качестве, я отмечу, что разница между «Интером» и «Наполи».

Повторю: не думаю, что я смогу улучшить игру команды, работая на тренировках. Я пытался это сделать весь сезон», – сказал Спаллетти.