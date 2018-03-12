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    Спаллетти: «Не думаю, что смогу сделать «Интер» лучше»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после ничьей с «Наполи» (0:0) в матче 28-го тура Серии А заявил, что его команде не хватает качества. Специалист сомневается, что сможет улучшить игру команды.

    «Я работал с этой командой каждый день, и думаю, что это просто недостаток качества. «Наполи» обладает качеством, у нас его не так много.

    Мы были надежны и позволили сопернику очень мало, и, конечно, всегда были командой. Но когда мы говорим о качестве, я отмечу, что разница между «Интером» и «Наполи».

    Повторю: не думаю, что я смогу улучшить игру команды, работая на тренировках. Я пытался это сделать весь сезон», – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    12.03.2018 18:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +151

      rerih 12 марта 2018, 22:39

      Не надо опускать руки Лучано!

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 12 марта 2018, 19:26

      За первый сезон неплохо .Впереди еще 10 туров.Все будет хорошо.Удачи мистер.

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 12 марта 2018, 19:15

      Это новость для руководства Зенита.
      Типа, я не против сменить работу.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2018, 19:12

      Это что намек на отставку? эх Лучано Лучано!

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