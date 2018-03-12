Для подготовки к матчам с Россией и Германией в сборную Бразилии вызваны 25 игроков

Бразильская конфедерация футбола опубликовала список футболистов, которые получили вызов в национальную сборную для подготовки к товарищеским встречам с Россией и Германией.

Всего в состав «селесао» вошли 25 игроков.

Вратари: Алисон («Рома»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Нето («Валенсия»).

Защитники: Дани Алвес («ПСЖ»), Фагнер («Коринтианс»), Кайо («Сан-Паулу»), Миранда («Интер»), Жеромел («Гремио»), Марсело («Реал»), Филипе Луис («Атлетико»), Силва, Маркиньос (оба – «ПСЖ»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Фред («Шахтер»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Талиска («Бешикташ»), Виллиан («Челси»), Паулиньо, Коутиньо (оба – «Барселона»).

Нападающие: Коста («Ювентус»), Фирмино («Ливерпуль»), Жезус («Манчестер Сити»), Тайсон («Шахтер»), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»).

Матч Россия – Бразилия состоится 23 марта в Москве. С немцами «пятикратные» встретятся в Берлине 27 числа.