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    Дворкович – о возможном бойкоте Великобритании ЧМ-2018: «Политика не должна лезть в футбол»

    Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович прокомментировал информацию о возможном бойкоте британскими чиновниками ЧМ-2018.

    «Я об этом читал, но было всего одно высказывание. Это пустые и бессмысленные разговоры. Я думаю, что футболисты хотят выступать, команда хочет побороться на чемпионате мира, а потом выступить и на следующем турнире, эту возможность можно потерять.

    Думаю, здравый смысл возобладает, не должна политика лезть в футбол», – сказал Дворкович.

    Источник: ТАСС

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    11.03.2018 23:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 марта 2018, 04:31

      Опа!Еще один чудила заговорил...А кому вообще интересно его мнение?Он кто?

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