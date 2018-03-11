Дворкович – о возможном бойкоте Великобритании ЧМ-2018: «Политика не должна лезть в футбол»

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович прокомментировал информацию о возможном бойкоте британскими чиновниками ЧМ-2018.

«Я об этом читал, но было всего одно высказывание. Это пустые и бессмысленные разговоры. Я думаю, что футболисты хотят выступать, команда хочет побороться на чемпионате мира, а потом выступить и на следующем турнире, эту возможность можно потерять.

Думаю, здравый смысл возобладает, не должна политика лезть в футбол», – сказал Дворкович.