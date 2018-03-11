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    Конте – о матче с «Барселоной»: «Мы должны быть максимально внимательны»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Напомним, встреча между командами пройдет 14 марта на «Камп Ноу».

    «Нам необходимо проявить гибкость. Это будет совершенно иная игра, где нам будет противостоять одна из сильнейших команд мира. Мы должны быть максимально внимательны и сосредоточены в мельчайших деталях, как в первом матче, который мы провели на высочайшем уровне. Если бы мы не пропустили, ту игру можно было бы назвать идеальной.

    Будет нелегко, и мы знаем это, но нам нужно найти подходящее решение. Иногда лучше обсудить стратегию на предстоящий матч с игроками», – сказал Конте.

    Источник: ФК «Челси»

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    11.03.2018 08:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 11 марта 2018, 10:01

      Да как вчера

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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 марта 2018, 08:44

      Да,Барса это Барса!

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