Конте – о матче с «Барселоной»: «Мы должны быть максимально внимательны»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Напомним, встреча между командами пройдет 14 марта на «Камп Ноу».

«Нам необходимо проявить гибкость. Это будет совершенно иная игра, где нам будет противостоять одна из сильнейших команд мира. Мы должны быть максимально внимательны и сосредоточены в мельчайших деталях, как в первом матче, который мы провели на высочайшем уровне. Если бы мы не пропустили, ту игру можно было бы назвать идеальной.

Будет нелегко, и мы знаем это, но нам нужно найти подходящее решение. Иногда лучше обсудить стратегию на предстоящий матч с игроками», – сказал Конте.