Пейчинович: «Даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о противодействии атаке «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги Европы, а также высказал мнение по поводу нынешней формы нападающего «матрасников» Диего Косты.
– Можно сказать, что на фоне Гризманна вы не выглядели туристами?
– Гризманн – один из лучших нападающих в Европе, но было видно, что он не играл на своем уровне. Мы хорошо отработали в обороне и не позволили ему много создать. Так же, как и Диего Косте.
– Бразильца часто обвиняют в симуляциях. На этот раз он что-то придумывал?
– Нет, он не был похож на игрока с плохой репутацией. Диего – нормальный нападающий, который может обойтись без провокаций.
– Сколько раз с ним столкнулись в борьбе?
– Всего пару. Сегодня мне показалась, что играть против Луиса Адриано, Промеса и Смолова тяжелее.
– Вы серьезно?
– Да даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты.