Пейчинович: «Даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о противодействии атаке «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги Европы, а также высказал мнение по поводу нынешней формы нападающего «матрасников» Диего Косты.

– Можно сказать, что на фоне Гризманна вы не выглядели туристами?

– Гризманн – один из лучших нападающих в Европе, но было видно, что он не играл на своем уровне. Мы хорошо отработали в обороне и не позволили ему много создать. Так же, как и Диего Косте.

– Бразильца часто обвиняют в симуляциях. На этот раз он что-то придумывал?

– Нет, он не был похож на игрока с плохой репутацией. Диего – нормальный нападающий, который может обойтись без провокаций.

– Сколько раз с ним столкнулись в борьбе?

– Всего пару. Сегодня мне показалась, что играть против Луиса Адриано, Промеса и Смолова тяжелее.

– Вы серьезно?

– Да даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты.