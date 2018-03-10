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    Пейчинович: «Даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о противодействии атаке «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги Европы, а также высказал мнение по поводу нынешней формы нападающего «матрасников» Диего Косты.

    – Можно сказать, что на фоне Гризманна вы не выглядели туристами?

    – Гризманн – один из лучших нападающих в Европе, но было видно, что он не играл на своем уровне. Мы хорошо отработали в обороне и не позволили ему много создать. Так же, как и Диего Косте.

    – Бразильца часто обвиняют в симуляциях. На этот раз он что-то придумывал?

    – Нет, он не был похож на игрока с плохой репутацией. Диего – нормальный нападающий, который может обойтись без провокаций.

    – Сколько раз с ним столкнулись в борьбе?

    – Всего пару. Сегодня мне показалась, что играть против Луиса Адриано, Промеса и Смолова тяжелее.

    – Вы серьезно?

    – Да даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2018 15:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 11 марта 2018, 10:47

      А с каким счетом Локо выиграл против бездарей Гризмана и Косты?

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 марта 2018, 10:30

      По пропущенным голам в Мадриде не похоже!

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 10 марта 2018, 20:21

      Чугайнов бы так не сказал..Хотя на три уровня выше

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 марта 2018, 19:09

      ну всё теперь коста за такие слова как бы ещё 3 не затолкал на твоей позиции

      0
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 10 марта 2018, 18:50

      Испанцы играли вполсилы и все равно могли забить 5. Молчали бы лучше.

      1
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      Рейтинг: +961

      Mr Green 10 марта 2018, 18:37

      Ну что за дурачок, Коста из под него гол забил, после сейва Гилерме, а он такую херню несёт

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 марта 2018, 17:11

      Ключевое здесь - "даже"... Хамит парниша..., не рано ли начал...

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 марта 2018, 17:07

      Раз Коста такой мертвый- надо было его бросать и идти счёт сравнивать :)))

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 марта 2018, 16:31

      они в квадрат на тренировке напрягаются больше, отсюда и благодушие в матче с локо - уровень изначально не тот, начиная с клоуна в раме и так далее по позициям...

      3
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 16:09

      Прочитав эти строки, Зе расплылся в улыбке...

      3
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