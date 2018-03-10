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  • Пейчинович: «Даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты»

Пейчинович: «Даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты»

10 марта 2018, 15:29
17

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о противодействии атаке «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги Европы, а также высказал мнение по поводу нынешней формы нападающего «матрасников» Диего Косты.

– Можно сказать, что на фоне Гризманна вы не выглядели туристами?

– Гризманн – один из лучших нападающих в Европе, но было видно, что он не играл на своем уровне. Мы хорошо отработали в обороне и не позволили ему много создать. Так же, как и Диего Косте.

– Бразильца часто обвиняют в симуляциях. На этот раз он что-то придумывал?

– Нет, он не был похож на игрока с плохой репутацией. Диего – нормальный нападающий, который может обойтись без провокаций.

– Сколько раз с ним столкнулись в борьбе?

– Всего пару. Сегодня мне показалась, что играть против Луиса Адриано, Промеса и Смолова тяжелее.

– Вы серьезно?

– Да даже против Зе Луиша сложнее играть, чем против сегодняшнего Диего Косты.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Атлетико Локомотив Пейчинович Неманья Коста Диего Зе Луиш
Комментарии (17)
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23igkra
1520685045
Тем не менее пропустили
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iBragim2102
1520685842
Пейчинович, вас разорвали 3-0 счёт, очнись, ты серишь!
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zigbert
1520686557
Неожиданное признание. Удачи Локомотиву в матче с Атлетико.
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Ganesse
1520687325
как говорят в таких случаях-счет на табло. Пейчинович что-то не о том поёт.
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DOCTOR PENALTY
1520687385
Прочитав эти строки, Зе расплылся в улыбке...
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Боцман59rus
1520688704
они в квадрат на тренировке напрягаются больше, отсюда и благодушие в матче с локо - уровень изначально не тот, начиная с клоуна в раме и так далее по позициям...
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BarStep
1520691097
Ключевое здесь - "даже"... Хамит парниша..., не рано ли начал...
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Mr Green
1520696239
Ну что за дурачок, Коста из под него гол забил, после сейва Гилерме, а он такую херню несёт
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AlfavitЪ
1520697019
Испанцы играли вполсилы и все равно могли забить 5. Молчали бы лучше.
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paracetamol
1520754455
А с каким счетом Локо выиграл против бездарей Гризмана и Косты?
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