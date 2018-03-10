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    Дзюба – о голе «Арсенала» «Ахмату»: «Уверяю, что в такой ситуации сами чеченцы продолжили бы играть»

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал гол своей команды в ворота грозненского «Ахмата» в матче 21 тура РФПЛ (1:0). «Пушкари» забили мяч в момент, когда один из соперников лежал на газоне.

    – Прошлый тур для вашей команды выдался скандальным. Как отнеслись к тому, что «Ахмат» обвинил вас в нечестной игре?

    – Это не совсем так. Чтобы вы понимали, ударились между собой.

    Я думаю, что Олегу Иванову показалось, что это сделал игрок «Арсенала», поэтому он приостановился и решил, что судья свистнет и выбьет мяч.

    Кирилл Комбаров сказал, что он вообще сначала не видел, что соперник упал. Развернулся и только потом заметил.

    Я вас уверяю, тот же «Ахмат» в подобной ситуации продолжил бы играть. Там было видно, что было столкновение игроков одной команды, уже все рассмотрели.

    Давайте теперь каждый раз останавливать. Давайте я буду отдавать неточную передачу и говорить, что у меня бок прихватило и буду просить об остановке игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2018 01:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      уважением к всей россии 21 марта 2018, 17:22

      Если так будеть продолжаться я в судь подам это и судьев и всех кто не честно и унизительно относиться к ахмату

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      Рейтинг: +10

      уважением к всей россии 21 марта 2018, 17:18

      Россия не навидет чеченцов они на духу не переносить их, в футболе они не когда не дасть им попасть в еврокубки а что касаеться матча 21－ го тура чемпионата россии по футболу арсенал тула ахмат грозный они просто подарили арсеналу победу не честно заслужанный почему ?
      А я вам отвечу потому что они не дасть попасть Ахмату к еврокубкам когда игроки падают и не поднимаются игру останавливают а если играет ахмат то нет зачем ? Так не честно я вас расскусил вы специально это делаете вы всегда против грозненцем постоянно против них это не честно вы их не уважаете и судьи и вся россия

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      Рейтинг: +201

      МасСуд 10 марта 2018, 16:49

      Никогда и не с кем Чеченец не поступал подло. Благородство, понимание, храбрость и месть - это в крови Чеченца... если кому то довелось пересекаться с людьми говорящими на чеч.языке, это не значит что они имели дело с Чеченцом!!!

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 марта 2018, 10:22

      Придеться извиняться перед чеченцами Дзюбе или автору статье. Где вы видели чтоб чеченцы поступали так подло?

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > x-x-x-x-x 10 марта 2018, 10:51

      Извиняться не придётся! 27 августа,в 8 туре,ЦСКА принимал Ахмат и проиграл 0:1. Гол был забит с нарушениям правил. Мяч выкатился за пределы поля полностью. Судья не заметил,а игрок Ахмата не остановился и забил.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > за ЦСКА с 1980г 10 марта 2018, 12:04

      и где тут сходство?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 марта 2018, 07:53

      Футбол уже давно стал "игрой для девочек". Эти девочки валяютя на поле по любому поводу, а другие ноют "остановите, остановите игру!". Читать такие комментарии противно, а смотреть на эти страдания на поле - ещё противнее.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 марта 2018, 03:36

      "Я вас уверяю, тот же «Ахмат» в подобной ситуации продолжил бы играть". Эх, Артемка, по себе судишь...

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 10 марта 2018, 01:14

      Чеченцы может быть, но мы же русские...

      -1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > 10 марта 2018, 01:58

      Так я о том же.

      -1
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