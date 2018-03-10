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  • Дзюба – о голе «Арсенала» «Ахмату»: «Уверяю, что в такой ситуации сами чеченцы продолжили бы играть»

Дзюба – о голе «Арсенала» «Ахмату»: «Уверяю, что в такой ситуации сами чеченцы продолжили бы играть»

10 марта 2018, 01:08
10

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал гол своей команды в ворота грозненского «Ахмата» в матче 21 тура РФПЛ (1:0). «Пушкари» забили мяч в момент, когда один из соперников лежал на газоне.

– Прошлый тур для вашей команды выдался скандальным. Как отнеслись к тому, что «Ахмат» обвинил вас в нечестной игре?

– Это не совсем так. Чтобы вы понимали, ударились между собой.

Я думаю, что Олегу Иванову показалось, что это сделал игрок «Арсенала», поэтому он приостановился и решил, что судья свистнет и выбьет мяч.

Кирилл Комбаров сказал, что он вообще сначала не видел, что соперник упал. Развернулся и только потом заметил.

Я вас уверяю, тот же «Ахмат» в подобной ситуации продолжил бы играть. Там было видно, что было столкновение игроков одной команды, уже все рассмотрели.

Давайте теперь каждый раз останавливать. Давайте я буду отдавать неточную передачу и говорить, что у меня бок прихватило и буду просить об остановке игры.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Ахмат Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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edw7777
1520633687
Чеченцы может быть, но мы же русские...
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serppion
1520642161
"Я вас уверяю, тот же «Ахмат» в подобной ситуации продолжил бы играть". Эх, Артемка, по себе судишь...
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la verdad
1520657607
Футбол уже давно стал "игрой для девочек". Эти девочки валяютя на поле по любому поводу, а другие ноют "остановите, остановите игру!". Читать такие комментарии противно, а смотреть на эти страдания на поле - ещё противнее.
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x-x-x-x-x
1520666569
Придеться извиняться перед чеченцами Дзюбе или автору статье. Где вы видели чтоб чеченцы поступали так подло?
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МасСуд
1520689764
Никогда и не с кем Чеченец не поступал подло. Благородство, понимание, храбрость и месть - это в крови Чеченца... если кому то довелось пересекаться с людьми говорящими на чеч.языке, это не значит что они имели дело с Чеченцом!!!
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уважением к всей россии
1521641906
Россия не навидет чеченцов они на духу не переносить их, в футболе они не когда не дасть им попасть в еврокубки а что касаеться матча 21－ го тура чемпионата россии по футболу арсенал тула ахмат грозный они просто подарили арсеналу победу не честно заслужанный почему ? А я вам отвечу потому что они не дасть попасть Ахмату к еврокубкам когда игроки падают и не поднимаются игру останавливают а если играет ахмат то нет зачем ? Так не честно я вас расскусил вы специально это делаете вы всегда против грозненцем постоянно против них это не честно вы их не уважаете и судьи и вся россия
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уважением к всей россии
1521642161
Если так будеть продолжаться я в судь подам это и судьев и всех кто не честно и унизительно относиться к ахмату
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