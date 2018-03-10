Дзюба – о голе «Арсенала» «Ахмату»: «Уверяю, что в такой ситуации сами чеченцы продолжили бы играть»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал гол своей команды в ворота грозненского «Ахмата» в матче 21 тура РФПЛ (1:0). «Пушкари» забили мяч в момент, когда один из соперников лежал на газоне.

– Прошлый тур для вашей команды выдался скандальным. Как отнеслись к тому, что «Ахмат» обвинил вас в нечестной игре?

– Это не совсем так. Чтобы вы понимали, ударились между собой.

Я думаю, что Олегу Иванову показалось, что это сделал игрок «Арсенала», поэтому он приостановился и решил, что судья свистнет и выбьет мяч.

Кирилл Комбаров сказал, что он вообще сначала не видел, что соперник упал. Развернулся и только потом заметил.

Я вас уверяю, тот же «Ахмат» в подобной ситуации продолжил бы играть. Там было видно, что было столкновение игроков одной команды, уже все рассмотрели.

Давайте теперь каждый раз останавливать. Давайте я буду отдавать неточную передачу и говорить, что у меня бок прихватило и буду просить об остановке игры.