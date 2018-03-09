Романьоли: «Милан» пропустил два глупых гола от «Арсенала»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли считает, что его команда пропустила два глупых гола от «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, чем поставила себя в затруднительное положение в двухматчевом противостоянии. По словам футболиста, в ответной встрече итальянцам придется рисковать.

«Думаю, мы хорошо начали матч, но затем пропустили два довольно глупых мяча. После этого вернуться в игру было уже трудно.

Конечно же мы постараемся исправить ситуацию в ответном матче. Теперь нам просто нечего терять», – цитирует Романьоли SkySports.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2. Ответная игра состоится в Лондоне 15 марта.