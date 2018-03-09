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    Романьоли: «Милан» пропустил два глупых гола от «Арсенала»

    Защитник «Милана» Алессио Романьоли считает, что его команда пропустила два глупых гола от «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, чем поставила себя в затруднительное положение в двухматчевом противостоянии. По словам футболиста, в ответной встрече итальянцам придется рисковать.

    «Думаю, мы хорошо начали матч, но затем пропустили два довольно глупых мяча. После этого вернуться в игру было уже трудно.

    Конечно же мы постараемся исправить ситуацию в ответном матче. Теперь нам просто нечего терять», – цитирует Романьоли SkySports.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2. Ответная игра состоится в Лондоне 15 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 08:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2018, 11:29

      Сказал так, будто бы это в первый раз. Вы так уже который год играете. Я понимаю, что "Милан" - клуб с великой историей, раньше сам за вас болел, когда Шева там играл, но эти времена прошли, нужно смотреть на вещи реально - эти "глупые голы" и есть нынешний уровень "Милана". При всех своих проблемах "Арсенал" явно сильнее, я изначально был на 100% уверен, что лондонцы вас пройдут без особых напрягов.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 9 марта 2018, 10:53

      Арсенал будет биться с Атлетико за ЛЕ, чтобы таким образом попасть в ЛЧ на следующий год раз уж не скалдывается в АПЛ. Остальные команды им не конкуренты.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 марта 2018, 10:29

      Милан по-прежнему лихорадит.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:53

      Исправлять положение в ответном матче будет очень сложно.

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      Рейтинг: +81

      palik 9 марта 2018, 09:37

      для кого глупых, а для кого великолепных

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