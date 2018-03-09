Романьоли: «Милан» пропустил два глупых гола от «Арсенала»

Сказал так, будто бы это в первый раз. Вы так уже который год играете. Я понимаю, что "Милан" - клуб с великой историей, раньше сам за вас болел, когда Шева там играл, но эти времена прошли, нужно смотреть на вещи реально - эти "глупые голы" и есть нынешний уровень "Милана". При всех своих проблемах "Арсенал" явно сильнее, я изначально был на 100% уверен, что лондонцы вас пройдут без особых напрягов.
Защитник «Милана» Алессио Романьоли считает, что его команда пропустила два глупых гола от «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, чем поставила себя в затруднительное положение в двухматчевом противостоянии. По словам футболиста, в ответной встрече итальянцам придется рисковать.
«Думаю, мы хорошо начали матч, но затем пропустили два довольно глупых мяча. После этого вернуться в игру было уже трудно.
Конечно же мы постараемся исправить ситуацию в ответном матче. Теперь нам просто нечего терять», – цитирует Романьоли SkySports.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2. Ответная игра состоится в Лондоне 15 марта.