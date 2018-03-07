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  • Сакки: «ПСЖ» – просто набор футболистов. Нельзя купить идею»

Сакки: «ПСЖ» – просто набор футболистов. Нельзя купить идею»

7 марта 2018, 16:11
21

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки подвел итог противостоянию «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Сливочные обыграли парижский клуб на стадии 1/8 финала с общим счетом 5:2.

«Реалу» попался слабый соперник. «ПСЖ» – это просто набор футболистов. Слово «игра» кажется абстрактным и не поддается какому-либо объяснению, но в ответном матче мадридцы выиграли именно по этому показателю (2:1).

Нельзя купить идею. «ПСЖ» многого не хватает.

Эмери – очень хороший тренер. Просто ему нужна поддержка клуба и футболисты, которые будут играть по его философии.

В европейском футболе важна психология и умение играть. Я бы сравнил слово «игра» с партитурой или сценарием фильма», – сказал 71-летний итальянец.

За 42 года тренерской карьеры Сакки работал в системах 12 команд, включая «Милан», сборную Италии, «Атлетико» и «Реал». Последней его должностью была работа координатора итальянской сборной (2010-2014).

Напомним, покупкой Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро парижане установили новый трансферный рекорд.

«ПСЖ» потратил миллиард за семь лет. Все зря

Источник: Goal.com
Лига чемпионов ПСЖ Реал
Комментарии (21)
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DOCTOR PENALTY
1520428687
Очень объективно, лишь бы это понимали хозяева клуба. ++++++
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dinar7777dinar
1520429237
ну игроки то хорошие ! нужен тренер и полный картбланж ему предоставить !
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Боцман59rus
1520429504
нельзя купить идею...- мешкам смысла фразы не понять, удары головой об стену, с искрами из глаз, в виде миллионов евро продолжатся
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ROSTOV SUPER
1520431574
У наших зенитовцев тоже глаза горят только от вида денег , а не от ФУТБОЛА и жажды победы !
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1520432053
В Барсе у игроков,даже купленных совсем другая психология,так же в Реале,они хнают куда попали и как надо играть а ПСЖ не достиг такого авторитета,харизма,для этого несколько раз должны выиграть ЛЧ И ЗМ.
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Munez89
1520432103
ПСЖ Точно такое же г...о, как и Мансити)) это факт! Вы можете купить себе Неймаров, де Брюйнов и так далее, но вы не сможете создать клуб уровня Реала или Барсы, Баварии или Ювентуса!
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Mr Abdullaev
1520436454
Точно про набор сказал.
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Dizayner
1520438143
конечно-же, просто шейхи подумали что они могут купить все-все, ан нет
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OfaZavr
1520439593
все правильно сказал, они как набор звезд которые тянут в разные стороны а не единый коллектив отдающий всех себя и идущих к общей цели.
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deinego77@yandex.ru
1520450274
Господа Газпромовцы прочитавшие эту статью- примите к сведению!!!!!!!!!!!!! Клуб это город,страна ,престиж а не воля и хотение одного барина аргентинолюба!!!11
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