Сакки: «ПСЖ» – просто набор футболистов. Нельзя купить идею»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки подвел итог противостоянию «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Сливочные обыграли парижский клуб на стадии 1/8 финала с общим счетом 5:2.

«Реалу» попался слабый соперник. «ПСЖ» – это просто набор футболистов. Слово «игра» кажется абстрактным и не поддается какому-либо объяснению, но в ответном матче мадридцы выиграли именно по этому показателю (2:1).

Нельзя купить идею. «ПСЖ» многого не хватает.

Эмери – очень хороший тренер. Просто ему нужна поддержка клуба и футболисты, которые будут играть по его философии.

В европейском футболе важна психология и умение играть. Я бы сравнил слово «игра» с партитурой или сценарием фильма», – сказал 71-летний итальянец.

За 42 года тренерской карьеры Сакки работал в системах 12 команд, включая «Милан», сборную Италии, «Атлетико» и «Реал». Последней его должностью была работа координатора итальянской сборной (2010-2014).

Напомним, покупкой Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро парижане установили новый трансферный рекорд.

«ПСЖ» потратил миллиард за семь лет. Все зря