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    Сакки: «ПСЖ» – просто набор футболистов. Нельзя купить идею»

    Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки подвел итог противостоянию «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

    Сливочные обыграли парижский клуб на стадии 1/8 финала с общим счетом 5:2.

    «Реалу» попался слабый соперник. «ПСЖ» – это просто набор футболистов. Слово «игра» кажется абстрактным и не поддается какому-либо объяснению, но в ответном матче мадридцы выиграли именно по этому показателю (2:1).

    Нельзя купить идею. «ПСЖ» многого не хватает.

    Эмери – очень хороший тренер. Просто ему нужна поддержка клуба и футболисты, которые будут играть по его философии.

    В европейском футболе важна психология и умение играть. Я бы сравнил слово «игра» с партитурой или сценарием фильма», – сказал 71-летний итальянец.

    За 42 года тренерской карьеры Сакки работал в системах 12 команд, включая «Милан», сборную Италии, «Атлетико» и «Реал». Последней его должностью была работа координатора итальянской сборной (2010-2014).

    Напомним, покупкой Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро парижане установили новый трансферный рекорд.

    «ПСЖ» потратил миллиард за семь лет. Все зря

    Источник: Goal.com

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    07.03.2018 16:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 16:29

      Создать коллектив единомышленников не простая задача.

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 8 марта 2018, 11:58

      Ман Сити - удачный пример (пока еще нет)

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 марта 2018, 01:09

      Только с полной отдачей сил своей стране - Родине, имени - Команде , папке-Тренеру, можно победить во всех соревнованиях против любых игроков. С ув.

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 7 марта 2018, 22:17

      Господа Газпромовцы прочитавшие эту статью- примите к сведению!!!!!!!!!!!!! Клуб это город,страна ,престиж а не воля и хотение одного барина аргентинолюба!!!11

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 марта 2018, 19:25

      Согласен наполовину - нет идеи? набор игроков? Это так. Но вот про тренера он погорячился - Эмери не уровень плей-офф ЛЧ, и игроки в него верят и выполняют его установки. Это факт. Это не значит, что он плохой тренер - каждому своё: он был королём ЛЕ в Севилье, вот там и нужно было оставаться, либо создавать новую похожую команду в другом месте, а он полез не туда, и шейхи, тоже великие знатоки футбола, нашли кого позвать.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 19:19

      все правильно сказал, они как набор звезд которые тянут в разные стороны а не единый коллектив отдающий всех себя и идущих к общей цели.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > OfaZavr 8 марта 2018, 01:17

      Да, импортяне опять играют на отмыв огромных денег по-своему...Чуждые нам нравы и психи...
      А где же Спартак, прыгнувший в Еврозону, как Российская народная команда? Опять пивком остались разминаться?
      Тщательнее надо, ребята! С ува.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 7 марта 2018, 18:55

      конечно-же, просто шейхи подумали что они могут купить все-все, ан нет

      3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 7 марта 2018, 18:27

      Точно про набор сказал.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 марта 2018, 17:51

      ПСЖ просто обосралось топ команде которая находится не в лучшей форме ...

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 марта 2018, 17:15

      ПСЖ Точно такое же г...о, как и Мансити)) это факт! Вы можете купить себе Неймаров, де Брюйнов и так далее, но вы не сможете создать клуб уровня Реала или Барсы, Баварии или Ювентуса!

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Munez89 7 марта 2018, 17:23

      думаю у гвардиолы в 1/4 конечная

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Munez89 7 марта 2018, 20:25

      Если Пеп возьмет ЛЧ с сити, в рот возьмешь?))

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Тraumtanzеr 7 марта 2018, 21:47

      Если не возьмёт, то по кругу тебя пустим?

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Munez89 8 марта 2018, 16:06

      ты стрелки то не переводи, а отвечай на вопрос)

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Тraumtanzеr 6 апреля 2018, 20:06

      Привет дурной)) Как там твой Сити?! полупокер ты тупорылый, пускать тебя по кругу будем!

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