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    «ПСЖ» потратил миллиард за семь лет. Все зря


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    Голосов: 8
    07.03.2018 13:35
    Гигантские траты, но мимо даже полуфинала Лиги чемпионов.

    Сезон-2011/12

    Траты: €107,1 млн

    Самый дорогой трансфер: Хавьер Пасторе (€42 млн)

    31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций клуба, после чего начался период многомиллионных трансферов. Остальные покупки были менее громкими, чем приход Пасторе, но в том сезоне «ПСЖ» усилился Моттой, Гамейро, Сиссоко, Менезом и Матюиди, а тренировать клуб после ухода Антуана Комбуаре стал Карло Анчелотти.

    Итог сезона:

    Чемпионство «ПСЖ» проиграл сенсационному «Монпелье», не вышел из группы Лиги Европы с «Атлетиком», «Зальцбургом» и «Слованом», в домашних кубках не прошел дальше четвертьфинала.

    Сезон-2012/13

    Траты: €149,95 млн

    Самый дорогой трансфер: Тьяго Силва (€42 млн)

    Был также куплен Лукас Моура за 40 миллионов, но все-таки главное внимание привлекли трансферы Лавесси и Ибрагимовича. Тогда же парижане приобрели Верратти и подписали Бекхэма.

    Итог сезона:

    Уже лучше. Чемпионат «ПСЖ» выиграл с 12-очковым отрывом от «Марселя», но в домашних кубках снова выше четвертьфинала не поднялся, зато обозначил себя в Лиге чемпионов: вылет в 1/4 финала лишь по правилу выездного гола в сражении с «Барселоной».

    Сезон-2013/14

    Траты: €135,9 млн

    Самый дорогой трансфер: Эдинсон Кавани (€64,5 млн)

    Еще три трансфера – Маркиньос, Кабай и Динь. Кроме того, «ПСЖ» возглавил Лоран Блан. Назначение выглядело спорным, но Анчелотти было не остановить – итальянец отправился в «Реал». «Я не чувствовал себя комфортно в отношениях с руководством клуба, поэтому и решил покинуть «ПСЖ». Они уже не верили в мой проект, больше думали о текущих результатах, нежели о перспективе», – позже признался Анчелотти.

    Итог сезона:

    Чемпионат Франции «ПСЖ» выиграл с отрывом в девять очков от «Монако», покорились Суперкубок и Кубок лиги. Обидно вышло в Лиге чемпионов: «ПСЖ» выиграл у «Челси» 3:1 в первом четвертьфинале, но затем проиграл 0:2, пропустив решающий гол в самом конце, остановившись всего в трех минутах от полуфинала.

    Сезон-2014/15

    Траты: €49,5 млн

    Самый дорогой трансфер: Давид Луиз (€49,5 млн)

    Самое тихое трансферное окно за все время при катарских деньгах. Усиление больше не требовалось, а Блан получил еще один сезон.

    Итог сезона:

    «ПСЖ» – полноправный флагман французского футбола. Парижане выиграли абсолютно все внутренние трофеи (чемпионат, Кубок, Кубок лиги, Суперкубок). В Лиге чемпионов «ПСЖ» отомстил «Челси» в 1/8 финала, но вот несчастье – в четвертьфинале попалась «Барселона». Впрочем, другие варианты были не лучше – «Реал», «Атлетико», «Бавария», «Ювентус», «Монако», который выбил «Арсенал». Ну а с «Барсой» все было кончено уже в первой игре – 1:3 дома, заодно и 0:2 в гостях. Снова мимо.

    Сезон-2015/16

    Траты: €116,1 млн

    Самый дорогой трансфер: Анхель Ди Мария (€63 млн)

    Шейхи снова кидаются деньгами. Спасли карьеру заскучавшего в Англии Ди Марии, купили Курзава, Орье и Траппа, вытащили почти за десятку Стамбули из «Тоттенхэма». В новый сезон – со старым тренером, у Блана последний шанс.

    Итог сезона:

    На внутренней арене снова все четыре трофея. А лигочемпионские амбиции опять откладываются. «ПСЖ» еще раз устранил с дороги «Челси» в 1/8 финала, но затем не смог пройти «Манчестер Сити» – неудобная ничья 2:2 дома, а в гостях единственный гол Де Брюйне окончательно убил все шансы.

    Сезон-2016/17

    Траты: €138,5 млн

    Самый дорогой трансфер: Юлиан Дракслер (€40 млн)

    Блана сменил Унаи Эмери, который притащил с собой из «Севильи» Крыховяка. Почти сотню миллионов парижане потратили на него, Гедеша, Хесе, Ло Чельсо и Менье. Из них полноценно заиграл только аргентинец.

    Итог сезона:

    Три домашних кубка выиграть удалось, но чемпионат «ПСЖ» проиграл «Монако». В Лиге чемпионов поразительная победа 4:0 над «Барселоной» уже ничего не стоила после унизительных 1:6 на «Камп Ноу». Но руководство парижан заявило о доверии к Эмери.

    Сезон-2017/18

    Траты: €238 млн

    Самый дорогой трансфер: Неймар (€222 млн)

    Аренда Мбаппе, бесплатные трансферы Алвеса и Диарра, покупка Бершиче у «Реал Сосьедада». В итоге в решающем матче Эмери (ответке против «Реала») Неймар не сыграл вообще, Мбаппе загубил супермомент еще при счете 0:0, ошибка Алвеса привела к голу, к чему был причастен и Бершиче, а Диарра вышел лишь на замену, когда все было кончено.

    Итог сезона:

    Суперкубок Франции «ПСЖ» выиграл, нет сомнений, что выиграно будет и чемпионство, в Кубке лиги ожидается финал с «Монако», а в Кубке страны расклад примерно тот же, что у «Спартака» в Кубке России. Но с Лигой чемпионов снова все плохо. Парижане проиграли «Реалу» дважды на первой же стадии плей-офф.

    Итого за семь сезонов при катарских владельцах:

    Трофеев на внутренней арене: 16 (потенциально 19 по итогам сезона-2017/18)

    Куплено игроков на сумму: €935 млн

    Продано игроков на сумму: €218 млн

    Лучший результат в Лиге чемпионов: 1/4 финала (четыре раза)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, dailystar.co.uk, webadictos.com, elsport.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +585

      tilvan 30 марта 2018, 17:06

      Сколько интересно они заработали на атрибутике, телеправах и проч. при таких затратах

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 11 марта 2018, 01:49

      я думаю что виновата руководство клуба.деньги платят сумашедшие,но результатат по нулям!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 марта 2018, 14:23

      Гвардиола нужен только он сможет их построить

      1
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 8 марта 2018, 08:57

      Неужели Бердыев ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 20:14

      виноваты все, нельзя просто накупить и всех громить, нужен толковый тренер, единый коллектив игроков и грамотное руководство.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 марта 2018, 20:00

      анчелотти тренер не для быстрых результатов помоему, ему время нужо.. блан неплох был. время просто нужно и с тренером угадать. мансити тоже долго швырялся в начале деньгами, но вроде потихоньку в топ клубов мира закрепляется...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 марта 2018, 18:57

      Виновато руководство - это они не верили в Блана и Анчелотти, хотя при них команда прогрессировала, они же пригласили Эмери, что не тянет уровень ЛЧ ну никак, это было понятно сразу, но его оставили на второй сезон даже после 1-6 и проигранного Монако чемпионства. Вот и результат. МСити умело распоряжается своими деньгами, а парижане - нет.

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 7 марта 2018, 18:40

      интересно сколько потратил за 7 лет зенит и по моему тоже толку не много

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 марта 2018, 18:14

      как не садитесь, все в музыканты не годитесь

      1
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      Рейтинг: +42

      Дима97 7 марта 2018, 18:14

      всё у них еще впереди,нужен толковый тренер

      1
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