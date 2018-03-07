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Лига чемпионов. «Реал» вновь обыграл «ПСЖ», «Ливерпуль» прошел «Порту»

7 марта 2018, 00:39
30

Состоялись первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» и ответном поединке оказался сильнее французского соперника. Парижане заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Марко Верратти. Дальше идут испанцы.

В Ливерпуле играли местная команда и португальский «Порту». После разгрома в первой встрече коллективы не смогли поразить ворота друг друга.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

ПСЖ (Франция) – Реал (Испания) – 1:2 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Роналду, 51; 1:1 – Кавани, 71; 1:2 – Каземиро, 80.

«ПСЖ»: Ареола, Алвес, Силва, Маркиньос, Бершиче, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Верратти, Кавани, Ди Мария (Дракслер, 76), Мбаппе (Диарра, 85).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Лукас, Каземиро, Ковачич (Кроос, 71), Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Роналду.

Предупреждения: Верратти, 20; Кавани, 84 – Ковачич, 32; Рамос, 78.

Удаления: Верратти, 66 (вторая ж.к.) – нет.

Первый матч: 1:3

Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия) – 0:0

Первый матч: 5:0

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Порту Ливерпуль ПСЖ Реал
Комментарии (30)
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Kulima
1520372448
Мда, очень бестолковая игра Парижа, безыдейная что ли, ощущение, что уповали на удачу. Болельщиков Реала с проходом в 1/4!
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iBragim2102
1520372638
Никаких шансов у псж в обоих матчах не было.
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Егор Велунов
1520372660
Есть деньги, но нет команды в ПСЖ, пока?
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Almazovich
1520373022
Игра показала, что уровень Испанского футбола намного выше!
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Татарин за ЦСКА
1520373122
Наверно сегодня или завтра будет новость:"ПСЖ расстался с Унаи Эмери.А шейх Мансур позвонит Дзюбе и скажет,братишка,как же ты хорошо разбираешься в людях"
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DeStar
1520373161
да, а ведь болшн всего боялся что реал попадет на псж или сити, а оказывается псж все такой же местный во франции клуб. В первом матче и то лучше смотрелись, а казалось должны были рвать ,после 3-1 то да еще и дома.. а тут фиг вам.. По началу даже хотел похвалить бензема. думал что-то с ним случилось, аннн... нет, все как обычно. Хорошо сыграли, даже в обороне, как ни странно
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Football06
1520373436
ПСЖ был слаб, да и удаление не подабает игроку такого уровня, думал матч будет супер, а нет. Реал на опыте прошёл как дома так и в гостях, РЕАЛ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ И ПРОХОДОМ ДАЛЬШЕ! P\S Фан Барсы
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Vistavas
1520373539
Отличный матч. Реал бы и больше наколотил, если б не эгоистичность и кривоногость Бензема. Рони как всегда на высоте. Реал блистал и в обороне и в атаке. ПСЖ проваливался в обеих ситуациях. 2 курьёзных гола на двоих и один хороший. В целом матчем очень даже доволен. Повторюсь, ПСЖ - куча денег и ничего более. Могут рвать только днище из своего чемпионата. Что то типо нашего нищего спартака... Может когда нибудь дорастут до уровня Реала. Hala Madrid! ) Поздравляю всех болельщиков с победой любимой команды )
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insider_retro
1520373634
ПСЖ, пока, команда-ожидание, а Реал, кто бы что не говорил, способен выдавать результат! Бензема - безусловный изувер моментов... Британцы без надрыва отстояли и не вспотели!
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Татарин за ЦСКА
1520373876
Верратти огромный респект,я поставил 3 касика на удаление в матче и сначала не поверил. P.S ставил на удаление,потому что думал,что удалиться Серхио Рамос!!!!
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