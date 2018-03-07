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    Лига чемпионов. «Реал» вновь обыграл «ПСЖ», «Ливерпуль» прошел «Порту»

    Состоялись первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» и ответном поединке оказался сильнее французского соперника. Парижане заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Марко Верратти. Дальше идут испанцы.

    В Ливерпуле играли местная команда и португальский «Порту». После разгрома в первой встрече коллективы не смогли поразить ворота друг друга.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

    ПСЖ (Франция) – Реал (Испания) – 1:2 (0:0) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Роналду, 51; 1:1 – Кавани, 71; 1:2 – Каземиро, 80.

    «ПСЖ»: Ареола, Алвес, Силва, Маркиньос, Бершиче, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Верратти, Кавани, Ди Мария (Дракслер, 76), Мбаппе (Диарра, 85).

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Лукас, Каземиро, Ковачич (Кроос, 71), Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Роналду.

    Предупреждения: Верратти, 20; Кавани, 84 – Ковачич, 32; Рамос, 78.

    Удаления: Верратти, 66 (вторая ж.к.) – нет.

    Первый матч: 1:3

    Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия) – 0:0

    Первый матч: 5:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 00:39
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 12:19

      Многие ожидали от ПСЖ большего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 7 марта 2018, 11:12

      Привет Неймару )))
      Ла Лига и в кризис сильна))
      Реал с выходом в 1/4 финала
      Ждем Барсу и Севилью

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 марта 2018, 09:57

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      xemper 7 марта 2018, 09:27

      Есть такие клубы, которые ну вот никак не вызывают уважение. Скорее даже презрение. И ПСЖ в моим личном рейтинге возглавляет список этих клубов. Впервые за долгое время переживал за победу реала) молодцы, сделали все красиво, четко, без лишнего шума и эмоций, приложив ровно столько усилий - сколько нужно чтобы задавить жертву. С победой фанатов королевского клуба

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 7 марта 2018, 06:51

      Все закономерно !

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 7 марта 2018, 05:40

      С победой Реал!

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 7 марта 2018, 03:38

      Ливерпуль сыграл в эконом режиме, экономя силу , но думаю и не порадовал результатом матча своих болельщиков . А ПСЖ знатно лоханулся , болельщики вправе были ждать подобие прошлогоднего противостояния ПСЖ-Барселона , и рассчитывали на отыгрыш 3-1 , но .....

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 марта 2018, 01:43

      С победой ! Хорошая интересная игра !

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 7 марта 2018, 01:36

      еще один французский клуб отцепили. Теперь нашим поднапрячься и очков в копилку России насобирать. Трудно но можно. И Порту тоже не прошел дальше. Так что все в нашу пользу.

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 7 марта 2018, 01:05

      Бензема играл за родину:)!
      Игра супер, интересный матч с быстрыми атаками виденьем поля и партнёров, иногда подводил брак и нервозность.
      Ожидал от ПСЖ большего, но ответственность возложенная на команду сделала её мальчиком для битья.

      -1
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