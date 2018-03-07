Лига чемпионов. «Реал» вновь обыграл «ПСЖ», «Ливерпуль» прошел «Порту»

Состоялись первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» и ответном поединке оказался сильнее французского соперника. Парижане заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Марко Верратти. Дальше идут испанцы.

В Ливерпуле играли местная команда и португальский «Порту». После разгрома в первой встрече коллективы не смогли поразить ворота друг друга.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

ПСЖ (Франция) – Реал (Испания) – 1:2 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Роналду, 51; 1:1 – Кавани, 71; 1:2 – Каземиро, 80.

«ПСЖ»: Ареола, Алвес, Силва, Маркиньос, Бершиче, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Верратти, Кавани, Ди Мария (Дракслер, 76), Мбаппе (Диарра, 85).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Лукас, Каземиро, Ковачич (Кроос, 71), Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Роналду.

Предупреждения: Верратти, 20; Кавани, 84 – Ковачич, 32; Рамос, 78.

Удаления: Верратти, 66 (вторая ж.к.) – нет.

Первый матч: 1:3

Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия) – 0:0

Первый матч: 5:0

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