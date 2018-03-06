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    В течение 10 дней в эксплуатацию будут сданы шесть стадионов чемпионата мира-2018

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что в ближайшие 10 дней в эксплуатацию будут сданы шесть стадионов, которые примут матчи чемпионата мира-2018.

    «В ближайшие 10 дней завершим сдачу шести стадионов, в апреле будет сдан стадион в Самаре. Другие объекты тревог не вызывают. Уверен, что чемпионат мира пройдет на высшем уровне», – сказал Мутко.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи.

    Источник: ТАСС

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    06.03.2018 15:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 20:28

      Хотелось бы что бы эти стадионы были надежными ,удобными и качественными.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 6 марта 2018, 18:24

      Кремль хоть бы до выборов спрятал этот раздражитель!Мафия бессмертна.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 марта 2018, 16:55

      Ну что-что а отписками у нас в стране заниматься умеют, можно было написать что они готовы уже и год назад! Бумага все стерпит!!! А вот так ли это на самом деле???

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 марта 2018, 16:21

      Мутко, конкретно, какие шесть стадионов будут сданы через 10 дней? Не надо
      говорить общими фразами, нужно конкретно называть: явки, пароли...

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 марта 2018, 16:07

      Хоть что -то останется в памяти..!!

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