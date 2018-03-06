В течение 10 дней в эксплуатацию будут сданы шесть стадионов чемпионата мира-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что в ближайшие 10 дней в эксплуатацию будут сданы шесть стадионов, которые примут матчи чемпионата мира-2018.

«В ближайшие 10 дней завершим сдачу шести стадионов, в апреле будет сдан стадион в Самаре. Другие объекты тревог не вызывают. Уверен, что чемпионат мира пройдет на высшем уровне», – сказал Мутко.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи.