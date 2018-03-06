Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер считает себя лучшим тренером для «Арсенала» и не намерен добровольно покидать клуб этим летом

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в разговоре со своим штабом сообщил, что не намерен уходить со своего поста ближайшим летом. Француз считает себя лучшим тренером для того, чтобы вести «канониров» вперед.

    По информации источника, 68-летний специалист заявил своим помощникам, что клубу придется уволить его, чтобы положить конец его 22-летнему пребыванию на тренерском мостике лондонской команды.

    Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» не удовлетворено результатами в нынешнем сезоне и уже ищет Венгеру замену.

    После 29-ти туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 33 очка и на 13 баллов от зоны Лиги чемпионов. Однако Венгера это не смущает, и он будет сопротивляться любым попыткам заставить его покинуть клуб по завершении сезона.

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 19:17

      Как так не намерен уходить и просит что бы его уволили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 6 марта 2018, 17:19

      Уйдя по собственному желанию, был бы более уважаем нежели будучи уволеным

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2018, 12:54

      Пенсионеры - они везде пенсионеры. Вот изжил уже себя, пора уже место уступить тому, кто помоложе, но нет! Будет место занимать, пока, простите за выражение, вперёд ногами не вынесут!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11