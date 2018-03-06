Венгер считает себя лучшим тренером для «Арсенала» и не намерен добровольно покидать клуб этим летом

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в разговоре со своим штабом сообщил, что не намерен уходить со своего поста ближайшим летом. Француз считает себя лучшим тренером для того, чтобы вести «канониров» вперед.

По информации источника, 68-летний специалист заявил своим помощникам, что клубу придется уволить его, чтобы положить конец его 22-летнему пребыванию на тренерском мостике лондонской команды.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» не удовлетворено результатами в нынешнем сезоне и уже ищет Венгеру замену.

После 29-ти туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 33 очка и на 13 баллов от зоны Лиги чемпионов. Однако Венгера это не смущает, и он будет сопротивляться любым попыткам заставить его покинуть клуб по завершении сезона.