Бубнов назвал лучший матч прошедшего тура РФПЛ

Известный российский эксперт Александр Бубнов назвал лучший матч прошедшего тура. По его мнению, здесь явно лидирует встреча «Краснодара» с «Ростовом».

«Краснодар» играл в своем стиле в матче с «Ростовом». Много атаковал, владел мячом, впрочем, и «Ростов» играл остро. По качеству игры – это лучший матч в туре.

Отдельно хотел бы выделить третий гол «Краснодара». Мамаева замкнул пас Гранквиста, который в концовке совершил рывок на 70 метров. Очень интересный эпизод, который мы разобрали во время эфира.

«Краснодар» вполне может претендовать на Лигу чемпионов и даже на победу в РФПЛ, если «Локомотив» начнет терять очки. По большому счету это касается всех команд из четверки преследователей.

Мне понравилось, как играл «Ростов» в первом матче под руководством Карпина. Прослеживается стиль, который направлен на атаку. Мы с Карпиным подружились в останкинских коридорах? Нет, просто «Ростов» действительно хорошо играл. Не думаю, что они проиграют пять матчей подряд, несмотря на сложный календарь. Например, в следующем туре им вполне по силам на своем поле отобрать очки у «Зенита», – сказал Бубнов.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ростов» завершился со счетом 3:1. После этой встречи «быки» поднялись на второе место в турнирной таблице РФПЛ.