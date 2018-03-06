Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов назвал лучший матч прошедшего тура РФПЛ

    Известный российский эксперт Александр Бубнов назвал лучший матч прошедшего тура. По его мнению, здесь явно лидирует встреча «Краснодара» с «Ростовом».

    «Краснодар» играл в своем стиле в матче с «Ростовом». Много атаковал, владел мячом, впрочем, и «Ростов» играл остро. По качеству игры – это лучший матч в туре.

    Отдельно хотел бы выделить третий гол «Краснодара». Мамаева замкнул пас Гранквиста, который в концовке совершил рывок на 70 метров. Очень интересный эпизод, который мы разобрали во время эфира.

    «Краснодар» вполне может претендовать на Лигу чемпионов и даже на победу в РФПЛ, если «Локомотив» начнет терять очки. По большому счету это касается всех команд из четверки преследователей.

    Мне понравилось, как играл «Ростов» в первом матче под руководством Карпина. Прослеживается стиль, который направлен на атаку. Мы с Карпиным подружились в останкинских коридорах? Нет, просто «Ростов» действительно хорошо играл. Не думаю, что они проиграют пять матчей подряд, несмотря на сложный календарь. Например, в следующем туре им вполне по силам на своем поле отобрать очки у «Зенита», – сказал Бубнов.

    Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ростов» завершился со счетом 3:1. После этой встречи «быки» поднялись на второе место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 марта 2018, 01:18

      Нормальный был матч..
      Жаль, что результат такой - ничейка была бы самое то..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 6 марта 2018, 14:53

      Лучшую игру в этом туре всё-таки показал Амкар. Не разобрал, правда, с кем они играли...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 марта 2018, 14:21

      Ещё в тепле играли, понятно что по качеству игры лучшие

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 6 марта 2018, 14:15

      Смотрел, ничего особо выдающегося, мало кто сомневался, что Краснодар победит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 марта 2018, 12:02

      хех новость открыл тут и дураку понятно что лучший

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 6 марта 2018, 11:28

      Когда нет возможности выбирать лучший из лучших, выбирают лучший из худших.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 11:26

      А кто-то может выделить другой матч????А да,точно,может выделить еще игру Зенита.Догадайтесь кто???Правильно-Геннадий Орлов!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 11:05

      соглашусь с ним, по качеству игры и по результативности да и по футбольной погоде пожалуй этот матч был лучший в туре.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 марта 2018, 10:51

      По крайней мере, тут хотя бы был футбол, а не извращения на снегу!!!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 10:45

      По результативности- да.Но по накалу борьбы другие матчи тура не уступали.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11