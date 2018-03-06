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Бубнов назвал лучший матч прошедшего тура РФПЛ

6 марта 2018, 09:07
14

Известный российский эксперт Александр Бубнов назвал лучший матч прошедшего тура. По его мнению, здесь явно лидирует встреча «Краснодара» с «Ростовом».

«Краснодар» играл в своем стиле в матче с «Ростовом». Много атаковал, владел мячом, впрочем, и «Ростов» играл остро. По качеству игры – это лучший матч в туре.

Отдельно хотел бы выделить третий гол «Краснодара». Мамаева замкнул пас Гранквиста, который в концовке совершил рывок на 70 метров. Очень интересный эпизод, который мы разобрали во время эфира.

«Краснодар» вполне может претендовать на Лигу чемпионов и даже на победу в РФПЛ, если «Локомотив» начнет терять очки. По большому счету это касается всех команд из четверки преследователей.

Мне понравилось, как играл «Ростов» в первом матче под руководством Карпина. Прослеживается стиль, который направлен на атаку. Мы с Карпиным подружились в останкинских коридорах? Нет, просто «Ростов» действительно хорошо играл. Не думаю, что они проиграют пять матчей подряд, несмотря на сложный календарь. Например, в следующем туре им вполне по силам на своем поле отобрать очки у «Зенита», – сказал Бубнов.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ростов» завершился со счетом 3:1. После этой встречи «быки» поднялись на второе место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (14)
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insider_retro
1520319845
Кто бы что не говорил, но игра понравилась многим! Видно было, что команды готовились и смогли показать эту готовность! Такой накал, борьба и результативность всегда по сердцу болельщикам! Приятно смотреть и знать, что в чемпе есть команды, способные так играть!
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victosha
1520320808
Да хотя бы по паре таких боевиков в каждом туре, как у быков с сельмашем, вот и ладно...
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retiremen
1520322157
Как по мне, это был правильный матч. Никаких эксцессов до и после игры между болельщиками. Атмосфера на матче, благодаря болельщикам Ростова и полным трибунам была превосходная. Сам показанный футбол был интересен для просмотра. Может быть с пеналями есть небольшие вопросы, но паритет был восстановлен и никто не в обиде на судью, перфекто не обещали. Побольше бы таких матчей и можно ходить на футбол. Кто то здесь говорил, что в ФНЛ играют только 5 команд, остальные только обороняются. Так вот, с Карпиным, надеюсь мы получим еще одну команду играющую в футбол.
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zigbert
1520322343
По результативности- да.Но по накалу борьбы другие матчи тура не уступали.
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Сильвербой
1520322719
По крайней мере, тут хотя бы был футбол, а не извращения на снегу!!!
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OfaZavr
1520323543
соглашусь с ним, по качеству игры и по результативности да и по футбольной погоде пожалуй этот матч был лучший в туре.
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Татарин за ЦСКА
1520324778
А кто-то может выделить другой матч????А да,точно,может выделить еще игру Зенита.Догадайтесь кто???Правильно-Геннадий Орлов!!!
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mamba9090909
1520324924
Когда нет возможности выбирать лучший из лучших, выбирают лучший из худших.
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Полная Канистра
1520326928
хех новость открыл тут и дураку понятно что лучший
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DOCTOR PENALTY
1520337233
Лучшую игру в этом туре всё-таки показал Амкар. Не разобрал, правда, с кем они играли...
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