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    Джан назвал Клоппа сумасшедшим

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан поделился мнением о работе под руководством Юргена Клоппа. По словам немца, главный тренер команды является сумасшедшим.

    6 марта «Ливерпуль» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». В первой игре красные победили со счетом 5:0.

    – Вы как-то назвали Клоппа «сумасшедшим». Что именно вы имели в виду?

    – Конечно, я говорил об этом в хорошем смысле слова. Все знают, что он доходит до безумия в технической зоне, но делает это по причине своей страсти. Тут он предельно искренен. Он хочет для своей команды лучшего. Все это я и вкладывал в эпитет «сумасшедший».

    Я разговариваю со многими игроками, и все они говорят, что с большой радостью поработали бы с Клоппом из-за излучаемой им страсти.

    Источник: УЕФА

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    05.03.2018 23:00
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