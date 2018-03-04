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    Семак назвал пенальти в ворота «Уфы» необязательным

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал итоги встречи с «Динамо» в рамках 21 тура чемпионата России.

    «Достаточно интересный матч, было достаточное количество подходов к воротам. Конечно, расстроил необязательный пенальти, который внeс свои коррективы. В целом, с одной стороны, хорошо, что отыгрались, с другой – играли неплохо, особенно в первом тайме.

    Провели достаточное количество неплохих атак, которые нужно было доводить до завершения. Где-то, наверное, не хватило более острого последнего паса, хотя моментов у нашей команды, повторюсь, было достаточно», – сказал специалист.

    Напомним, Семак возглавил клуб в декабре 2016 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 16:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 марта 2018, 15:55

      Каким это макаром,уважаемый?!Вполне логичный пенальти за снос нападающего!Может виноват ваш подопечный,которые оторопел и прозевал нападения?)

      П.С:И да!Одного маловато!Лапочкин во втором чистый не поставил за спинной "ТЫЦ"в штрафной!)

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 4 марта 2018, 20:50

      Судья был за Динамо, жаль, что не смог удержать нейтралитет. Судья по-прежнему всесилен и нередко решает исход встречи.

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      Рейтинг: +1532

      starche 4 марта 2018, 20:47

      Он прав.

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 4 марта 2018, 20:06

      Бывает.Желаю удачи в след-х играх.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 4 марта 2018, 19:47

      Пенальти был на усмотрение судьи,совсем необязательный.Абсолютно прав Семак.Судья умышленно либо нет,но помог Динамо.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 марта 2018, 17:28

      Если и дальше за захваты и броски руками будут назначать пенальти, то это только очистит наш футбол от грязной игры руками! Нужно готовиться к ЧМ-2018, где за такие броски судьи точно будут наказывать! Нашим игрокам нужно отвыкать от захватов руками в штрафной! Начало положено: в матче Краснодара с Ростовом за аналогичное нарушение был назначен пенальти!

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