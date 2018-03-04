Семак назвал пенальти в ворота «Уфы» необязательным

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал итоги встречи с «Динамо» в рамках 21 тура чемпионата России.

«Достаточно интересный матч, было достаточное количество подходов к воротам. Конечно, расстроил необязательный пенальти, который внeс свои коррективы. В целом, с одной стороны, хорошо, что отыгрались, с другой – играли неплохо, особенно в первом тайме.

Провели достаточное количество неплохих атак, которые нужно было доводить до завершения. Где-то, наверное, не хватило более острого последнего паса, хотя моментов у нашей команды, повторюсь, было достаточно», – сказал специалист.

Напомним, Семак возглавил клуб в декабре 2016 года.