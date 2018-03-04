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Семак назвал пенальти в ворота «Уфы» необязательным

4 марта 2018, 16:49
6

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал итоги встречи с «Динамо» в рамках 21 тура чемпионата России.

«Достаточно интересный матч, было достаточное количество подходов к воротам. Конечно, расстроил необязательный пенальти, который внeс свои коррективы. В целом, с одной стороны, хорошо, что отыгрались, с другой – играли неплохо, особенно в первом тайме.

Провели достаточное количество неплохих атак, которые нужно было доводить до завершения. Где-то, наверное, не хватило более острого последнего паса, хотя моментов у нашей команды, повторюсь, было достаточно», – сказал специалист.

Напомним, Семак возглавил клуб в декабре 2016 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Семак Сергей
Комментарии (6)
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Serjoga
1520173703
Если и дальше за захваты и броски руками будут назначать пенальти, то это только очистит наш футбол от грязной игры руками! Нужно готовиться к ЧМ-2018, где за такие броски судьи точно будут наказывать! Нашим игрокам нужно отвыкать от захватов руками в штрафной! Начало положено: в матче Краснодара с Ростовом за аналогичное нарушение был назначен пенальти!
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Муруал
1520182052
Пенальти был на усмотрение судьи,совсем необязательный.Абсолютно прав Семак.Судья умышленно либо нет,но помог Динамо.
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Ral13
1520183205
Бывает.Желаю удачи в след-х играх.
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starche
1520185664
Он прав.
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starche
1520185825
Судья был за Динамо, жаль, что не смог удержать нейтралитет. Судья по-прежнему всесилен и нередко решает исход встречи.
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Pourport
1520254547
Каким это макаром,уважаемый?!Вполне логичный пенальти за снос нападающего!Может виноват ваш подопечный,которые оторопел и прозевал нападения?) П.С:И да!Одного маловато!Лапочкин во втором чистый не поставил за спинной "ТЫЦ"в штрафной!)
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