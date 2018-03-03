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    Моуринью: «Манчестер Юнайтед» и я хотим, чтобы Феллаини остался»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что не хочет терять полузащитника Маруана Феллаини. Контракт бельгийца истекает в конце сезона. Ранее футболист отказался продлевать соглашение с манкунианцами на предложенных условиях.

    «Феллаини – это совсем другая история. Он по-прежнему молодой игрок. У него была травма и небольшая операция, незначительная. Он вернется в строй через пару недель.

    Поэтому, если мы пройдем «Севилью» в Лиге чемпионов, думаю, он будет готов к четвертьфиналу, а также к вероятному полуфиналу Кубка Англии, и поможет нам в последние два месяца в АПЛ.

    Собирается ли он уйти? Я не знаю, но я хочу, чтобы он остался. Клуб хочет, чтобы он остался», – сказал Моуринью.

    Источник: Tribalfootball

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    03.03.2018 12:32
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