Райт: «В неудачах «Арсенала» виноват не Венгер, а игроки»

Райт конечно же прав (глупо все пихать на Венгера). Но - во-первых, раньше он говорил совершенно противоположное, а во-вторых - есть иные способы заставить этих засранцев отвечать делом на футбольном поле, а нет - свободны
Бывший игрок английского «Арсенала» Иан Райт поделился мнением о текущем положении дел в команде. Лондонцы в АПЛ идут шестыми.
«Ситуация в команде очень сложная. Однако в ней мало удивительного, поскольку в составе уже давно нет футболистов, которые готовы по-настоящему биться за клуб и главного тренера. Многие игроки и вовсе откровенно подвели тренера Арсена Венгера.
Вся вина в неудачах лежит на футболистах. Они восприняли демократичный стиль управления француза неправильно. В том числе и поэтому «Арсенал» переживает ужасный период», – сказал эксперт SportsMole.
Райт выступал за «Арсенал» с 1991 по 1998 годы (221 игра в АПЛ, 128 голов).