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    Райт: «В неудачах «Арсенала» виноват не Венгер, а игроки»

    Бывший игрок английского «Арсенала» Иан Райт поделился мнением о текущем положении дел в команде. Лондонцы в АПЛ идут шестыми.

    «Ситуация в команде очень сложная. Однако в ней мало удивительного, поскольку в составе уже давно нет футболистов, которые готовы по-настоящему биться за клуб и главного тренера. Многие игроки и вовсе откровенно подвели тренера Арсена Венгера.

    Вся вина в неудачах лежит на футболистах. Они восприняли демократичный стиль управления француза неправильно. В том числе и поэтому «Арсенал» переживает ужасный период», – сказал эксперт SportsMole.

    Райт выступал за «Арсенал» с 1991 по 1998 годы (221 игра в АПЛ, 128 голов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 06:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 3 марта 2018, 19:33

      Райт конечно же прав (глупо все пихать на Венгера). Но - во-первых, раньше он говорил совершенно противоположное, а во-вторых - есть иные способы заставить этих засранцев отвечать делом на футбольном поле, а нет - свободны

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