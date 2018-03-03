Райт: «В неудачах «Арсенала» виноват не Венгер, а игроки»

Бывший игрок английского «Арсенала» Иан Райт поделился мнением о текущем положении дел в команде. Лондонцы в АПЛ идут шестыми.

«Ситуация в команде очень сложная. Однако в ней мало удивительного, поскольку в составе уже давно нет футболистов, которые готовы по-настоящему биться за клуб и главного тренера. Многие игроки и вовсе откровенно подвели тренера Арсена Венгера.

Вся вина в неудачах лежит на футболистах. Они восприняли демократичный стиль управления француза неправильно. В том числе и поэтому «Арсенал» переживает ужасный период», – сказал эксперт SportsMole.

Райт выступал за «Арсенал» с 1991 по 1998 годы (221 игра в АПЛ, 128 голов).