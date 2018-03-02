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    Бубнов считает, что «Зенит» может пройти «РБ Лейпциг»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матчах 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «РБ Лейпцигом».

    «РБ Лейпциг» в прошлом году пошумел в чемпионате Германии. Но в этом сезоне у них ничего не получилось. «Зениту» надо очень серьезно отнестись к этому сопернику. Эта команда имеет хорошую группу атаки, но много пропускает. Если «Зенит» будет играть на своем максимуме, то, думаю, сможет пройти немцев», – сказал Бубнов.

    Первый матч пройдет 8 марта в Германии. Ответная встреча состоится 15 марта в России.

    Источник: Спорт FM

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    02.03.2018 20:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 марта 2018, 17:32

      У Зенита вообще прямой путь к Кубку! Только Наполи мог помешать, но его уже кто-то выбил.

      0
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 3 марта 2018, 07:18

      Посмотрим что он скажет если Зенит не пройдет Лейпциг

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 марта 2018, 00:54

      не пройти

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Garrincha58 3 марта 2018, 01:33

      не пройдём, так перепрыгнем)

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 3 марта 2018, 00:15

      Как всегда начинаем шапками закидывать, а после игры грязью поливать.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 марта 2018, 22:31

      "Но в этом сезоне у них ничего не получилось"....Не соглашусь...нормально они проводят сезон пока: вышли в весеннюю стадию ЛЕ в дебютном сезоне и уже прошли очень сильный клуб Наполи,ну а в Бундеслиги 5 команд борются за 2-3 место и в их числе РБ Лейпциг...только в национальном кубке рано вылетели (в 1/16),и то, от Баварии по пенальти...так что всё у Ред Булла в норме)

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 2 марта 2018, 21:28

      Я бы сказал так: не должен и не обязан пройти.А вот биться должны и выкладываться обязаны.И пусть победит сильнейший.Болею за все наши клубы!Жаль Спартак соскочил.Но выглядел достойно в ответке.

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      Рейтинг: +105

      klyukin 2 марта 2018, 20:49

      не может а должен!

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > klyukin 2 марта 2018, 21:16

      НЕ ДОЛЖЕН А ОБЯЗАН

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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 3 марта 2018, 14:36

      С тебя спросим, если что.

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