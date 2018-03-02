Бубнов считает, что «Зенит» может пройти «РБ Лейпциг»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матчах 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «РБ Лейпцигом».

«РБ Лейпциг» в прошлом году пошумел в чемпионате Германии. Но в этом сезоне у них ничего не получилось. «Зениту» надо очень серьезно отнестись к этому сопернику. Эта команда имеет хорошую группу атаки, но много пропускает. Если «Зенит» будет играть на своем максимуме, то, думаю, сможет пройти немцев», – сказал Бубнов.

Первый матч пройдет 8 марта в Германии. Ответная встреча состоится 15 марта в России.