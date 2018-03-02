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Бубнов считает, что «Зенит» может пройти «РБ Лейпциг»

2 марта 2018, 20:11
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матчах 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «РБ Лейпцигом».

«РБ Лейпциг» в прошлом году пошумел в чемпионате Германии. Но в этом сезоне у них ничего не получилось. «Зениту» надо очень серьезно отнестись к этому сопернику. Эта команда имеет хорошую группу атаки, но много пропускает. Если «Зенит» будет играть на своем максимуме, то, думаю, сможет пройти немцев», – сказал Бубнов.

Первый матч пройдет 8 марта в Германии. Ответная встреча состоится 15 марта в России.

Источник: Спорт FM
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Бубнов Александр
Комментарии (10)
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klyukin
1520012978
не может а должен!
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petrucho-spb
1520015284
Я бы сказал так: не должен и не обязан пройти.А вот биться должны и выкладываться обязаны.И пусть победит сильнейший.Болею за все наши клубы!Жаль Спартак соскочил.Но выглядел достойно в ответке.
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ЖОРРО
1520019087
"Но в этом сезоне у них ничего не получилось"....Не соглашусь...нормально они проводят сезон пока: вышли в весеннюю стадию ЛЕ в дебютном сезоне и уже прошли очень сильный клуб Наполи,ну а в Бундеслиги 5 команд борются за 2-3 место и в их числе РБ Лейпциг...только в национальном кубке рано вылетели (в 1/16),и то, от Баварии по пенальти...так что всё у Ред Булла в норме)
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baden69
1520025327
Как всегда начинаем шапками закидывать, а после игры грязью поливать.
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Garrincha58
1520027659
не пройти
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Зенит 12
1520050717
Посмотрим что он скажет если Зенит не пройдет Лейпциг
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vitvik
1520433133
У Зенита вообще прямой путь к Кубку! Только Наполи мог помешать, но его уже кто-то выбил.
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