Гвардиола: «Победа в АПЛ? Все в наших руках»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о шансах команды на победу в АПЛ.

«Мы близки к чемпионству, нельзя это отрицать. Но еще ничего не кончено. Когда кажется, что уже конец, это еще не конец. Все в наших руках – это самое важное. Все зависит от нас, и мы должны закрыть вопрос.

«Челси»? Прямо сейчас, пока мы сидим здесь, они еще чемпионы. Мы хотели бы забрать корону, но они еще недавно делали потрясающие вещи. И могут снова сделать это. У них тот же тренер, почти те же игроки. Они всю неделю готовятся к матчу, так что это еще одно испытание.

Давление на Конте? Я чувствовал то же в прошлом сезоне. Пока мы в топе, все говорят, какие мы хорошие, какие мы гении и какие мы особенные. Когда ты проигрываешь, тебя спрашивают, что ты делаешь здесь, говорят, что игроки не слушают тебя», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в воскресенье, 4 марта в Манчестере. «Горожане» занимают первую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков в 28 турах.