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    Гвардиола: «Победа в АПЛ? Все в наших руках»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о шансах команды на победу в АПЛ.

    «Мы близки к чемпионству, нельзя это отрицать. Но еще ничего не кончено. Когда кажется, что уже конец, это еще не конец. Все в наших руках – это самое важное. Все зависит от нас, и мы должны закрыть вопрос.

    «Челси»? Прямо сейчас, пока мы сидим здесь, они еще чемпионы. Мы хотели бы забрать корону, но они еще недавно делали потрясающие вещи. И могут снова сделать это. У них тот же тренер, почти те же игроки. Они всю неделю готовятся к матчу, так что это еще одно испытание.

    Давление на Конте? Я чувствовал то же в прошлом сезоне. Пока мы в топе, все говорят, какие мы хорошие, какие мы гении и какие мы особенные. Когда ты проигрываешь, тебя спрашивают, что ты делаешь здесь, говорят, что игроки не слушают тебя», – сказал Гвардиола.

    «Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в воскресенье, 4 марта в Манчестере. «Горожане» занимают первую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков в 28 турах.

    Источник: Skysports

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    02.03.2018 19:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 марта 2018, 23:14

      Гвардиола создаёт интригу которой нет.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 2 марта 2018, 22:35

      Даже если сейчас начать все с нуля то МС нет равных по игре....

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 20:04

      Да уже всё ясно,что вы чемпионы.У вас нет команды,которая может отыграть гандикап в столько очков.как ЦСКА))))

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