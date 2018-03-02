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  • Клопп: «Коутиньо? Люди считают, что если один игрок уходит, то вся команда рушится. Я в это не верю»

Клопп: «Коутиньо? Люди считают, что если один игрок уходит, то вся команда рушится. Я в это не верю»

2 марта 2018, 19:13
2

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре команды после трансфера хавбека Филиппе Коутиньо в «Барселону» в январе.

«Коутиньо был очень значимым игроком для «Ливерпуля». Когда мы играли не лучшим образом, мы могли отдать ему мяч. Не уверен, хорошо это или плохо. Когда Филиппе не играл, мы должны были менять план на игру, делить ответственность между игроками.

С момента его ухода прошло несколько недель, и я счастлив, как парни отреагировали на это. Они все прибавили. Люди считают, что если один игрок уходит, то вся команда рушится. Я в это не верю», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 57 очков в 28 турах.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Барселона Ливерпуль Коутиньо Филиппе Клопп Юрген
Комментарии (2)
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zigbert
1520012696
Потерять такого игрока и не потерять игру,чего то стоит.
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dinar7777dinar
1520016304
ну ливерпуль не плохой у тебя клуб ! ты лучше защиту сделай нормальную юрген ! а коутиньо по настоящему был в ливерпуле лидером и мозгом атак ! сейчас он подстраивается в игру барсы и все у него будет отлично ! и согласен что если один игрок уходит то команда не развалиться при условии что на его месте будет играть другой талантливый парень и командная игра ! так при травме месси барселона с неймаром и суаресом без проблем ушатала реал на сантьяго бернабеу 0:4 !!
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