Клопп: «Коутиньо? Люди считают, что если один игрок уходит, то вся команда рушится. Я в это не верю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре команды после трансфера хавбека Филиппе Коутиньо в «Барселону» в январе.

«Коутиньо был очень значимым игроком для «Ливерпуля». Когда мы играли не лучшим образом, мы могли отдать ему мяч. Не уверен, хорошо это или плохо. Когда Филиппе не играл, мы должны были менять план на игру, делить ответственность между игроками.

С момента его ухода прошло несколько недель, и я счастлив, как парни отреагировали на это. Они все прибавили. Люди считают, что если один игрок уходит, то вся команда рушится. Я в это не верю», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 57 очков в 28 турах.