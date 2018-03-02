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  • Обамеянг: «Мы недовольны нашей игрой в матчах с «Манчестер Сити»

Обамеянг: «Мы недовольны нашей игрой в матчах с «Манчестер Сити»

2 марта 2018, 17:06
4

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итог поражениям от «Манчестер Сити» в Кубке Лиги и чемпионате Англии. В обоих встречах команда Арсена Венгера уступила «горожанам» со счетом 0:3.

«Мы недовольные нашей игрой в обоих матчах с «Манчестер Сити». Забитый гол мог бы придать нам мотивации, но соперник не дал нам этого сделать и поэтому сыграл очень хорошо.

Это огромное разочарование. Думаю, вчера вечером для нас не было ни одного позитивного момента», – сказал форвард.

Во вчерашней встрече Премьер-лиги габонец не реализовал пенальти.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (4)
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Тraumtanzеr
1520001861
Вам нужен тренер типа Гаттузо. Что бы вы боялись в раздевалку после поражений заходить. В защите бардак хлеще чем в Спартаке.
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levon_man
1520005987
Да, защита никакая. Начиная, как ни прискорбно, с Чеха. Его неуверенность передается защитникам. Менять надо всю защиту. Нужен опорник и новый наставник Венгера в президенты. Он заслужил как и Ферги
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xako57
1520006757
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