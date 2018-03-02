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    Обамеянг: «Мы недовольны нашей игрой в матчах с «Манчестер Сити»

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итог поражениям от «Манчестер Сити» в Кубке Лиги и чемпионате Англии. В обоих встречах команда Арсена Венгера уступила «горожанам» со счетом 0:3.

    «Мы недовольные нашей игрой в обоих матчах с «Манчестер Сити». Забитый гол мог бы придать нам мотивации, но соперник не дал нам этого сделать и поэтому сыграл очень хорошо.

    Это огромное разочарование. Думаю, вчера вечером для нас не было ни одного позитивного момента», – сказал форвард.

    Во вчерашней встрече Премьер-лиги габонец не реализовал пенальти.

    Источник: Goal.com

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    02.03.2018 17:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -17

      xako57 2 марта 2018, 19:05

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      Рейтинг: +571

      levon_man 2 марта 2018, 18:53

      Да, защита никакая. Начиная, как ни прискорбно, с Чеха. Его неуверенность передается защитникам. Менять надо всю защиту. Нужен опорник и новый наставник Венгера в президенты. Он заслужил как и Ферги

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 марта 2018, 17:44

      Вам нужен тренер типа Гаттузо. Что бы вы боялись в раздевалку после поражений заходить. В защите бардак хлеще чем в Спартаке.

      2
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 2 марта 2018, 17:43

      Еще бы........А где ваша хваленная связка с армянином 3,14здоболом?

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > FRZZ 2 марта 2018, 17:45

      Не думаю, что сейчас есть какой то клуб, который сможет конкурировать с шити.80% ЛЧ возьмут.

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