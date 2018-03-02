Обамеянг: «Мы недовольны нашей игрой в матчах с «Манчестер Сити»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итог поражениям от «Манчестер Сити» в Кубке Лиги и чемпионате Англии. В обоих встречах команда Арсена Венгера уступила «горожанам» со счетом 0:3.

«Мы недовольные нашей игрой в обоих матчах с «Манчестер Сити». Забитый гол мог бы придать нам мотивации, но соперник не дал нам этого сделать и поэтому сыграл очень хорошо.

Это огромное разочарование. Думаю, вчера вечером для нас не было ни одного позитивного момента», – сказал форвард.

Во вчерашней встрече Премьер-лиги габонец не реализовал пенальти.