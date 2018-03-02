«Арсенал» одержал лишь одну победу против клубов топ-6 в сезоне

В четверг, 1 марта, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал на своем стадионе «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:3.

В текущем сезоне «канониры» провели девять матчей против клубов топ-6 английской Премьер-лиги, одержав победу лишь в одном из них (3 ничьих, 5 поражений) – в ноябре в игре с «Тоттенхэмом» (2:0). 28 апреля «Арсеналу» еще предстоит сыграть в гостях с «Манчестер Юнайтед».

После 28 туров «канониры» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма» на 10 очков.