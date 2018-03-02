Венгер: «Мы должны объединяться, а не разделяться»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат мата 28-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).

«Было сложно, но это объяснимо тем, что произошло в воскресенье и последствиями шумихи вокруг нашей игры. Это отражается на матче. Игроки выложились сегодня, но, к сожалению, у нас были ошибки в обороне.

Мы концентрируемся на матчах и должны объединяться, а не разделяться. Нужно оставаться вместе, концентрироваться и много работать, чтобы вернуть уверенность.

После поражения 0:3 не ждешь, что болельщики будут в эйфории. Мы должны вернуть их качеством игры. Это должно исходить от нас», – сказал Венгер.

«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 45-ю очками.