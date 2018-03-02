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    Венгер: «Мы должны объединяться, а не разделяться»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат мата 28-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).

    «Было сложно, но это объяснимо тем, что произошло в воскресенье и последствиями шумихи вокруг нашей игры. Это отражается на матче. Игроки выложились сегодня, но, к сожалению, у нас были ошибки в обороне.

    Мы концентрируемся на матчах и должны объединяться, а не разделяться. Нужно оставаться вместе, концентрироваться и много работать, чтобы вернуть уверенность.

    После поражения 0:3 не ждешь, что болельщики будут в эйфории. Мы должны вернуть их качеством игры. Это должно исходить от нас», – сказал Венгер.

    «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 45-ю очками.

    Источник: BBC

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    02.03.2018 01:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 11:31

      Пока у Венгера нет ни малейшего сомнения в правильности своей работы.Но если не будет результата ,стоит задуматься об увольнении.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 2 марта 2018, 09:53

      Да, Арсен, конечно, репутацию себе испортил настолько, что когда он уйдет все болельщики только вздохнут с облегчением и мало кто хорошего слова скажет...но справедливости ради могу сказать, что почву для нового тренера он подготовил просто сказочную, лучше не придумать, клуб с развитой инфраструктурой, финансово-экономически стабильный и доходный с отличным стадионом и составом.
      Конечно с первого захода серьезных трофеев новому тренеру не выиграть, слишком расхлябанный и инфантильный этот Арсенал сейчас, первый сезон придется приучать к жесткой дисциплине и порядку наконец, а вот со второго сезона, думаю, можно уже будет побороться за трофеи всерьез. Главное выбрать правильную кандидатуру. Я был бы за Анри или Луиса Энрике, но ни в коем случае не Анчелотти, Тухель, Виллаш-Боаш, Эмери и иже с ними...

      3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 2 марта 2018, 07:47

      Хи-хи. Такими темпами вы даже в ЛЕ не попадёте на будущий сезон.

      2
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      Рейтинг: +421

      LMI 2 марта 2018, 07:14

      Ты и есть точка раздора. Это уже давно всем понятно, вот только не тебе.

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 2 марта 2018, 06:32

      Венгер явно не знает, что делать.

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