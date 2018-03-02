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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» второй раз за неделю 

    В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.

    «Горожане» набрали 75 очков и укрепились на первом месте, увеличив отрыв от «Манчестер Юнайтед» до 16 очков. «Арсенал» с 45-ю очками идет шестым.

    В воскресенье «Сити» также обыграл «Арсенал» со счетом 3:0 в рамках финала Кубка английской лиги.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    Арсенал – Манчестер Сити – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Бернарду Силва, 15; 0:2 – Давид Силва, 28; 0:3 – Сане, 33.

    Нереализованный пенальти: Обамеянг, 52 – нет.

    «Арсенал»: Чех, Бельерин, Косиельни, Мустафи, Колашинац, Джака, Рэмзи, Озил, Мхитарян, Уэлбек, Обамеянг.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Данило, Компани, Отаменди, Гюндоган, Де Брюйне, Давид Силва (Жезус, 87), Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Туре, 82).

    Предупреждения: Колашинац, 32 – Отаменди, 19.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2018 00:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 11:46

      Дело не в слабости Арсенала а в силе Ман. Сити.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 10:03

      Арсеналу похоже правда только смена тренера поможет как бы не жаль было это признавать, а Сити молодцы невероятный отрыв от второго места для такой сильной лиги!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 марта 2018, 09:59

      Арсенал - бездарно и убого... Одна болтовня и заявления о каком-то новом пути...
      МС взял своё и спокойно докатал произвольную программу...

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 марта 2018, 09:21

      Венгер, уходи! Больше нет сил смотреть на гибель команды!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 2 марта 2018, 06:56

      Рыба с головы гниёт!

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 2 марта 2018, 06:33

      Оказывается Арсенал на столько слаб!

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 2 марта 2018, 05:16

      Венгеру давно пора уходить. Что ж он такой упрямый

      0
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 2 марта 2018, 04:47

      Ждём 1/4 лч. Пока не встретит Мс достойного противника, так и будут величать сильнейшими...Вон Псж тоже кричали - в итоге прожули "не в форме Реалу"...Хотел бы увидить Бавария-Мс...Чтоб Юпп показал, как должна играть команда, а не мяч с место на место пасовать

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 марта 2018, 04:42

      Молодцы!

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 2 марта 2018, 03:30

      Надо признать что МС сейчас оочень хорош.. А Арсеналу надо перестраиваться... и скорее всего с головы. Раньше защищал Венгера, а сейчас вижу что он просто отрабатывает (отбывает) контракт до конца сезона

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