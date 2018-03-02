АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» второй раз за неделю 

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.

«Горожане» набрали 75 очков и укрепились на первом месте, увеличив отрыв от «Манчестер Юнайтед» до 16 очков. «Арсенал» с 45-ю очками идет шестым.

В воскресенье «Сити» также обыграл «Арсенал» со счетом 3:0 в рамках финала Кубка английской лиги.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Арсенал – Манчестер Сити – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Бернарду Силва, 15; 0:2 – Давид Силва, 28; 0:3 – Сане, 33.

Нереализованный пенальти: Обамеянг, 52 – нет.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Косиельни, Мустафи, Колашинац, Джака, Рэмзи, Озил, Мхитарян, Уэлбек, Обамеянг.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Данило, Компани, Отаменди, Гюндоган, Де Брюйне, Давид Силва (Жезус, 87), Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Туре, 82).

Предупреждения: Колашинац, 32 – Отаменди, 19.

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