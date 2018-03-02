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  • АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» второй раз за неделю 

АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» второй раз за неделю 

2 марта 2018, 00:35
13

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.

«Горожане» набрали 75 очков и укрепились на первом месте, увеличив отрыв от «Манчестер Юнайтед» до 16 очков. «Арсенал» с 45-ю очками идет шестым.

В воскресенье «Сити» также обыграл «Арсенал» со счетом 3:0 в рамках финала Кубка английской лиги.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Арсенал – Манчестер Сити – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Бернарду Силва, 15; 0:2 – Давид Силва, 28; 0:3 – Сане, 33.

Нереализованный пенальти: Обамеянг, 52 – нет.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Косиельни, Мустафи, Колашинац, Джака, Рэмзи, Озил, Мхитарян, Уэлбек, Обамеянг.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Данило, Компани, Отаменди, Гюндоган, Де Брюйне, Давид Силва (Жезус, 87), Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Туре, 82).

Предупреждения: Колашинац, 32 – Отаменди, 19.

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал
Комментарии (13)
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x-x-x-x-x
1519940314
АРСЕНУ ПОРА УЖЕ НА ВЫХОД
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Shogun
1519940565
Дырка в воротах, бестолковый Озил и этому овощу еще платят 400 тыс фунтов в неделю, беспомощные Мхитарян и Уэлбек, и горе-нападающий, причем распиаренный на 100%, Обамеянг с клоуном главным тренером, блевотная игра Арсенала и уже скоро будет попадание в топ-10 уже за счастье, а Ремзи, Бельерину и Косиельни надо уходить, чем раньше тем лучше и Wenger Out, МС без сомнений лучший и можно уже сказать, что шаг левой ногой к чемпионству сделан и осталось сделать шаг правой
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SmilingDevil
1519955273
Ждём 1/4 лч. Пока не встретит Мс достойного противника, так и будут величать сильнейшими...Вон Псж тоже кричали - в итоге прожули "не в форме Реалу"...Хотел бы увидить Бавария-Мс...Чтоб Юпп показал, как должна играть команда, а не мяч с место на место пасовать
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Евгений П
1519956965
Венгеру давно пора уходить. Что ж он такой упрямый
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ДСА
1519961633
Оказывается Арсенал на столько слаб!
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Timoor8607
1519962962
Рыба с головы гниёт!
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starche
1519971664
Венгер, уходи! Больше нет сил смотреть на гибель команды!
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insider_retro
1519973941
Арсенал - бездарно и убого... Одна болтовня и заявления о каком-то новом пути... МС взял своё и спокойно докатал произвольную программу...
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OfaZavr
1519974212
Арсеналу похоже правда только смена тренера поможет как бы не жаль было это признавать, а Сити молодцы невероятный отрыв от второго места для такой сильной лиги!
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zigbert
1519980364
Дело не в слабости Арсенала а в силе Ман. Сити.
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