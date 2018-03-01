Гацкан: «Мы можем играть против кого угодно»

Защитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ против «Краснодара».

– Какие-то цели на второй этап чемпионата в команде обсуждали?

– Будем работать по старой проверенной схеме. Двигаться от матча к матчу.

– Календарь не самый легкий. Уже в первых весенних турах встречаетесь с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом»…

– Серьезная проверка для нас. Но мы уже показывали, что может играть против кого угодно.

– «Ростов» в субботу впервые сыграет на новом стадионе «Краснодара».

– Друзья рассказывали, что это одна из лучших арен в России. Интересно будет посмотреть. Ну и отобрать очки у хозяев поля обязательно постараемся. Это точно!

Матч 21-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Ростов» пройдет 3 марта.