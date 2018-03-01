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Гацкан: «Мы можем играть против кого угодно»

1 марта 2018, 23:42
5

Защитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ против «Краснодара».

– Какие-то цели на второй этап чемпионата в команде обсуждали?

– Будем работать по старой проверенной схеме. Двигаться от матча к матчу.

– Календарь не самый легкий. Уже в первых весенних турах встречаетесь с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом»…

– Серьезная проверка для нас. Но мы уже показывали, что может играть против кого угодно.

– «Ростов» в субботу впервые сыграет на новом стадионе «Краснодара».

– Друзья рассказывали, что это одна из лучших арен в России. Интересно будет посмотреть. Ну и отобрать очки у хозяев поля обязательно постараемся. Это точно!

Матч 21-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Ростов» пройдет 3 марта.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Гацкан Александр
Комментарии (5)
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a-rakhmatov
1519954029
Молодец, Александр!!!...только такой настрой ведет к победе.
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ivany4
1519979430
Сыграть вы можете, вопрос как?!))
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Serjoga
1520001120
Удачи!
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iordan137
1520021178
отобрать очки у хозяев поля обязательно постараемся. Это точно!
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Таганский
1520033529
Это вы нам уже неоднократно доказывали, Санек!! Верим в вас!! Вперед, Ростовушка!!
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