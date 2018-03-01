Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гацкан: «Мы можем играть против кого угодно»

    Защитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ против «Краснодара».

    – Какие-то цели на второй этап чемпионата в команде обсуждали?

    – Будем работать по старой проверенной схеме. Двигаться от матча к матчу.

    – Календарь не самый легкий. Уже в первых весенних турах встречаетесь с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом»…

    – Серьезная проверка для нас. Но мы уже показывали, что может играть против кого угодно.

    – «Ростов» в субботу впервые сыграет на новом стадионе «Краснодара».

    – Друзья рассказывали, что это одна из лучших арен в России. Интересно будет посмотреть. Ну и отобрать очки у хозяев поля обязательно постараемся. Это точно!

    Матч 21-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Ростов» пройдет 3 марта.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2018 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 3 марта 2018, 02:32

      Это вы нам уже неоднократно доказывали, Санек!!
      Верим в вас!!
      Вперед, Ростовушка!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      iordan137 2 марта 2018, 23:06

      отобрать очки у хозяев поля обязательно постараемся. Это точно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 марта 2018, 17:32

      Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10418

      ivany4 2 марта 2018, 11:30

      Сыграть вы можете, вопрос как?!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 марта 2018, 04:27

      Молодец, Александр!!!...только такой настрой ведет к победе.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11