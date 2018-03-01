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  • Diario Gol: Роналду хочет видеть в «Реале» Левандовского. Португалец опасается, что Кейн заберет его славу

Diario Gol: Роналду хочет видеть в «Реале» Левандовского. Португалец опасается, что Кейн заберет его славу

1 марта 2018, 14:12
15

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду передал руководству клуба указание купить Роберта Левандовского у «Баварии». Об этом сообщил ресурс Diario Gol.

Согласно источнику, 33-летний португалец выбирал между форвардом мюнхенского клуба и Гарри Кейном, выступающим за «Тоттенхэм». Роналду отказался от идеи покупки Кейна, потому что тот может забрать его славу.

В феврале «Бомбардир» писал о желании Левандовского уйти из команды Юппа Хайнкеса. Статистика поляка в текущем сезоне – 29 голов и четыре результативные передачи в 34 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро. Текущий контракт футболиста истекает в июне 2021 года.

Источник: Diario Gol
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Тоттенхэм Бавария Роналду Криштиану Левандовски Роберт Кейн Гарри
Комментарии (15)
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Татарин за ЦСКА
1519903101
Е.б.аный ты в рот,Бомбардир такую ху..йню несет.
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bset
1519903162
Если бы Роналду боялся, что его славу кто-то заберет, давно бы уже в Китай свалил. Там конкурентов близко нет.
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бочаров
1519903222
Он дал указания, а он кто, просто игрок команды.Вот напишут журналиги хоть плачь.
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zigbert
1519905192
Ну прямо руководитель команды,он же нападающий,он же член команды Реал.
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almanev
1519905562
Что за ресурс такой "Диарея гол"?
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DeStar
1519906597
Бред) прямо пришел к пересу и говори, слыш, мне 33 , и так уже не фонтан, не берите нормального игрока, а то он мою славу заберет))) ну-ну.
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AnTiNeHrEsT
1519906784
Бомбардир когда подобную хрeнь публикует, падает в глазах читателей.
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makson_klim
1519912041
Чушь собачья!!!!Бомбардир фигню пишет!!!
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starche
1519972193
Кристина очень боится конкуренции............
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koli4ka
1520007259
Захочет ли пан Роберт Л. иметь в присутствующих рядом мальчика Кристинчика Ыщё вопрос...
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