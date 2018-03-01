Diario Gol: Роналду хочет видеть в «Реале» Левандовского. Португалец опасается, что Кейн заберет его славу

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду передал руководству клуба указание купить Роберта Левандовского у «Баварии». Об этом сообщил ресурс Diario Gol.

Согласно источнику, 33-летний португалец выбирал между форвардом мюнхенского клуба и Гарри Кейном, выступающим за «Тоттенхэм». Роналду отказался от идеи покупки Кейна, потому что тот может забрать его славу.

В феврале «Бомбардир» писал о желании Левандовского уйти из команды Юппа Хайнкеса. Статистика поляка в текущем сезоне – 29 голов и четыре результативные передачи в 34 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро. Текущий контракт футболиста истекает в июне 2021 года.