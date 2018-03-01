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    Diario Gol: Роналду хочет видеть в «Реале» Левандовского. Португалец опасается, что Кейн заберет его славу

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду передал руководству клуба указание купить Роберта Левандовского у «Баварии». Об этом сообщил ресурс Diario Gol.

    Согласно источнику, 33-летний португалец выбирал между форвардом мюнхенского клуба и Гарри Кейном, выступающим за «Тоттенхэм». Роналду отказался от идеи покупки Кейна, потому что тот может забрать его славу.

    В феврале «Бомбардир» писал о желании Левандовского уйти из команды Юппа Хайнкеса. Статистика поляка в текущем сезоне – 29 голов и четыре результативные передачи в 34 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро. Текущий контракт футболиста истекает в июне 2021 года.

    Источник: Diario Gol

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    01.03.2018 14:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 марта 2018, 19:14

      Захочет ли пан Роберт Л. иметь в присутствующих рядом мальчика Кристинчика Ыщё вопрос...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 2 марта 2018, 09:29

      Кристина очень боится конкуренции............

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 1 марта 2018, 16:47

      Чушь собачья!!!!Бомбардир фигню пишет!!!

      2
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 1 марта 2018, 15:19

      Бомбардир когда подобную хрeнь публикует, падает в глазах читателей.

      3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 марта 2018, 15:16

      Бред) прямо пришел к пересу и говори, слыш, мне 33 , и так уже не фонтан, не берите нормального игрока, а то он мою славу заберет))) ну-ну.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 1 марта 2018, 15:00

      Мистера Лебовского не хочет видеть роналду, уважаемый бомбардир?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      almanev 1 марта 2018, 14:59

      Что за ресурс такой "Диарея гол"?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 14:53

      Ну прямо руководитель команды,он же нападающий,он же член команды Реал.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 1 марта 2018, 14:20

      Он дал указания, а он кто, просто игрок команды.Вот напишут журналиги хоть плачь.

      5
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > бочаров 1 марта 2018, 14:40

      "португалец выбирал,"
      "Роналду отказался"

      ахахахаха

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > бочаров 1 марта 2018, 14:51

      Там Перес рулит, как он скажет так и будет) Рону уже 33 и я не верю что он боится с кем то конкуренции,

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 1 марта 2018, 14:19

      Если бы Роналду боялся, что его славу кто-то заберет, давно бы уже в Китай свалил. Там конкурентов близко нет.

      1
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