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    На «Бомбардире» идет мартовский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

    На «Бомбардире» начался мартовский сезон Конкурса прогнозов! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

    Лучших игроков ждут следующие призы:

    1 место – золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

    2 место – серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

    3 место – бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

    4-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    Конкурс прогнозов: яйва-яйва стал победителем сезона «Масс-старт-18»

    100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2018 06:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 марта 2018, 11:36

      Игра на интерес

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 25 марта 2018, 08:28

      Главное вовремя напомнить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      pazak 24 марта 2018, 14:45

      А что хоть за призы?

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 марта 2018, 13:00

      Постыдились бы сегодня зазывать в этот чертов КП !!! Где матч Италия - Аргентина и где расчёт за матч Украина - СА ??? Где хотя бы объяснения ситуации ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 марта 2018, 09:02

      Надежда на реальные призы в лигах ещё теплится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 марта 2018, 11:04

      Призы конечно смешные

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 1 марта 2018, 14:29

      Был в 3 дивизионе ставил по 1000 и ежедневный забирал по 250 щас 900 и 225 чё за провакацмя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 1 марта 2018, 13:36

      всем удачи ! а призы получше можно бомбардиру найти

      2
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      Рейтинг: +51

      grihakr 1 марта 2018, 12:20

      А где же разделение на лиги?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 1 марта 2018, 12:10

      Нормально !!!

      1
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