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  • На «Бомбардире» идет мартовский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

На «Бомбардире» идет мартовский сезон Конкурса прогнозов! Будь успешен в ставках и становись звездой

25 марта 2018, 06:10
12

На «Бомбардире» начался мартовский сезон Конкурса прогнозов! Делай ставки и становись главной звездой сайта.

Лучших игроков ждут следующие призы:

1 место – золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

Конкурс прогнозов: яйва-яйва стал победителем сезона «Масс-старт-18»

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (12)
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multiscan
1519893261
Когда же "Бомбардир" найдёт себе хороших спонсоров для нормальных призов? Конкурс-то реальный, а призы виртуальные! Не нужны нам золотые горы, но мы бы не отказались от книжек,например, или атрибутики...
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Таганский
1519894699
Смешно..
Ответить
Шумаххер
1519895417
Нормально !!!
Ответить
grihakr
1519896000
А где же разделение на лиги?
Ответить
тётя ASYA
1519900574
всем удачи ! а призы получше можно бомбардиру найти
Ответить
ЮЗИК
1520150648
Призы конечно смешные
Ответить
vick-north-west
1521885629
Постыдились бы сегодня зазывать в этот чертов КП !!! Где матч Италия - Аргентина и где расчёт за матч Украина - СА ??? Где хотя бы объяснения ситуации ?
Ответить
pazak
1521891940
А что хоть за призы?
Ответить
КЭТиК
1521955689
Главное вовремя напомнить.
Ответить
alex kidn
1521967001
Игра на интерес
Ответить
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