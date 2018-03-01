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    Конкурс прогнозов: яйва-яйва стал победителем сезона «Масс-старт-18»

    На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Масс-старт-18» стал яйва-яйва, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

    Второе место занял zra78, который получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

    Тройку лидеров замкнул volfrik, выигравший бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

    В десятке сильнейших также оказались борз95, ALeX-161-rus, Eilat, Анат, Спартак10000, kagorich, 1bear. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 08:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 1 марта 2018, 14:02

      яйва яйва с победой!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      яйва яйва > volfrik 1 марта 2018, 17:45

      Спасибо, удачи вам!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3

      Joni > яйва яйва 2 марта 2018, 17:11

      самозванец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 марта 2018, 11:40

      И мои позэдравления,

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 1 марта 2018, 10:49

      Поздравляю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 1 марта 2018, 10:05

      Искренне рад за брата "Kagorich". Саня поздравляю с попаданием в ТОП-10. А ещё поздравляю С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Успехов и в дальнейшем!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +675

      kagorich > Burunduk 1 марта 2018, 12:05

      Спасибо, Дим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 марта 2018, 10:04

      Ну хоть в лигах-то призы будут посущественнее???

      1
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      Рейтинг: +58

      борманбек 1 марта 2018, 10:01

      молодцы

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 марта 2018, 10:00

      Блин когда же они хоть какие-нибудь призы придумают? О есть намётки, давайте вы первые три места на матч ТВ приглашать будете к этим чудо экспертам....ребята смогут тоже поучаствовать в обсуждении какого-нибудь матча, поспорить с Карпином, обсудить на сколько шарит Канделаки в спорте в целом и так далее)

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 марта 2018, 09:20

      Удачи в новом сезоне!!!

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 1 марта 2018, 09:02

      Поздравления сильнейшим!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA 1 марта 2018, 08:52

      Призы стали бесполезны

      1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > FC_MORDOVIA 1 марта 2018, 09:25

      А ты с ребятами в КП в батталах поучаствуй и будут тебе полезные призы..(если выиграешь конечно )...))

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      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA > _Marqella_ 1 марта 2018, 11:40

      За такие призы и участвовать не хочется )

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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > FC_MORDOVIA 1 марта 2018, 11:44

      Не участвуй, ни кто не обидеться....колхоз дело добровольное...

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