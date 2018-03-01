Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Конкурс прогнозов: яйва-яйва стал победителем сезона «Масс-старт-18»

Конкурс прогнозов: яйва-яйва стал победителем сезона «Масс-старт-18»

1 марта 2018, 08:00
17

На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Масс-старт-18» стал яйва-яйва, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

Второе место занял zra78, который получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

Тройку лидеров замкнул volfrik, выигравший бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

В десятке сильнейших также оказались борз95, ALeX-161-rus, Eilat, Анат, Спартак10000, kagorich, 1bear. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

Скачать игру в Google Play

Скачать игру в App Store

Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ral13
1519883100
Поздравляю победителей!!! И снова в бой! Всем удачи!
Ответить
FC_MORDOVIA
1519883521
Призы стали бесполезны
Ответить
ALeX-161-rus
1519884144
Поздравления сильнейшим!!
Ответить
Lev Aleks
1519887609
Блин когда же они хоть какие-нибудь призы придумают? О есть намётки, давайте вы первые три места на матч ТВ приглашать будете к этим чудо экспертам....ребята смогут тоже поучаствовать в обсуждении какого-нибудь матча, поспорить с Карпином, обсудить на сколько шарит Канделаки в спорте в целом и так далее)
Ответить
борманбек
1519887672
молодцы
Ответить
VIPded
1519887871
Ну хоть в лигах-то призы будут посущественнее???
Ответить
Burunduk
1519887950
Искренне рад за брата "Kagorich". Саня поздравляю с попаданием в ТОП-10. А ещё поздравляю С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Успехов и в дальнейшем!!!
Ответить
Urry
1519890596
Поздравляю!
Ответить
RedWhiteFans2
1519893638
И мои позэдравления,
Ответить
volfrik
1519902136
яйва яйва с победой!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
19
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
10
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
2
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
9
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
28
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
23:25
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
23:13
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
22:57
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
22:30
1
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
22:19
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
9
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
28
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
1
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
2
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
19:07
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
3
Виейра нашел работу в Африке
17:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+