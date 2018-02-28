Аленичев: «Игрок класса Дзюбы должен быть в «Арсенале» на ведущих ролях»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассчитывает увидеть бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на ведущих ролях в тульском «Арсенале», куда он был отдан в аренду. По словам специалиста, не стоит расценивать этот переход как шаг назад.

– А чего ждете от чемпионской гонки? «Локо» досягаем?

– Случиться может все. Жду борьбы до 30-го тура. «Спартак» выбыл из борьбы в Лиге Европы – теперь у него больше времени на подготовку. «Зенит» тоже в гонке. Более того, не исключаю, что в борьбу за золото вмешается ЦСКА или даже «Краснодар». Интрига серьезная.

– Роберто Манчини избавился от Шатова и Дзюбы. Ждете от нападающего подвигов в Туле?

– Раз тренер принял решение отпустить двух игроков уровня сборной России, значит, на то были причины. Но в любом случае, игрок такого класса как Дзюба должен быть в «Арсенале» на ведущих ролях. Мотивация у него сейчас запредельная, ведь нужно снова заслужить вызов в сборную.

– В прошлом году вы говорили, что Дзюбе следует до последнего бороться за место в составе «Зенита». Сейчас он сделал шаг назад?

– Лишь на первый взгляд. А итог может получиться совсем обратным. И я желаю Артему, чтобы после каждого домашнего матча ему аплодировал полный тульский стадион.