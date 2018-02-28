Гендиректор «Уфы» Газизов – о трансферной политике: «Берем маленькие активы и развиваем их в большие»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансферах, которые клуб смог совершить этой зимой. По его словам, не получилось только подписать нападающего, к этому вопросу в Уфе вернутся летом.

– Что удалось этой зимой в плане трансферов, а что не получилось?

– Считаю, мы подписали неплохого, перспективного полузащитника Сейдахмета. А также защитника Неделчару. Мне кажется, это вообще будущая звезда румынского футбола. Также мы вели нападающего, но по ряду причин нам не удалось его подписать. Поэтому предпримем теперь попытки летом.

– Одним из вариантов был Дзюба. Почему не удалось с ним договориться?

– Неформальные разговоры с ним велись. Естественно, Дзюба усилил бы атакующий потенциал нашей команды. Это однозначно. Но по ряду причин Артем у нас не оказался. Не имеет смысла дальше об этом говорить.

– Сейдахмет уже сейчас готов выступать за основу?

– Ему недавно исполнилось 18 лет. Молодой парень, которому надо еще прибавлять. А будет ли играть в основе? Наверное, этот вопрос скорее к тренерскому штабу, к Сергею Багдановичу Семаку. Вы все увидите. Еще осталось 10 игр. Все возможно. Не исключено, что Сейдахмет выйдет не в стартовом составе, а на замену. Время покажет.

– А по своему потенциалу казахстанский Месси, как называют этого футболиста, может повторить путь Александра Зинченко и уехать в Англию?

– Я не хотел бы заострять внимания на том, что его называют казахстанский Месси. Ясно одно. Мальчик очень талантливый. Но таких ребят было очень-очень много. И вот переход из юношеского футбола во взрослый дается далеко не всем… Здесь и заключается серьезная проблема. Клуб «Уфа» уже давно свою политику озвучил. Мы стараемся брать маленькие активы и развивать их в большие. Получится у Сейдахмета дальше прогрессировать – значит, мы все вместе сработали хорошо. Если расти не будет – значит, на каком-то этапе допущена ошибка. Вот и все.