Рапопорт: «Зениту» придется сложно в матчах с «Лейпцигом»

Бывший тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт поделился своими впечатлениями от результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, стоит с опаской относиться к сопернику сине-бело-голубых на этой стадии «РБ Лейпцигу», который стабильно успешно выступает второй год в Бундеслиге.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» пройдет 8 марта. Ответная встреча состоится 15 марта.

– Какие впечатления оставила жеребьевка?

– Я считаю, что нам попался сложный соперник. У немцев команда быстрая, молодая и интересная. Только «Атлетико» и «Арсенал» можно поставить выше. Возможно, «Милан» еще. Но «Лейпциг» я видел неоднократно и могу сказать, что команда второй год достойно и сильно играет в Бундеслиге. Она находится в группе лидеров с «Шальке 04» и «Боруссией». Команда интересная и боевитая. Но не могу сказать, что она не проходима для «Зенита». Все-таки – это не «Бавария». Да и «Зенит» по классу и опыту несколько выше. Тем не менее, придется сложно. Немцы всегда играют в агрессивный и атакующий футбол, и к этой игре надо готовиться. В Германии чемпионат в самом разгаре, и «Лейпциг» ведет там борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Кстати, Манчини оценил жребий, как достаточно непростой: с немцами играть очень тяжело. Однако если мы пройдем такого соперника, то у нас может появиться психологическая уверенность в том, что сможем продвинуться очень высоко.

– Не настораживает то, соперник «Зенита» выбил из розыгрыша «Наполи»?

– Нет. Потому что немецкая команда – очень сильная, которая прогрессирует за последние два сезона. Я смотрю много игр с участием немецких клубов. Хорошая игра на Кубок была между «Баварией» и «Лепцигом». Но главное в другом: уровень Бундеслиги можно сравнить с английским чемпионатом, где идет борьба в каждом матче. Меня удивило другое. После победы в Неаполе «Лейпциг» умудрился проиграть «Кельну». Возможно, что соперник «Зенита» попал в какую-то психологическую яму. Поэтому «сине-бело-голубым» надо сохранить четкую игру в обороне, которую команда продемонстрировала в матчах с «Селтиком», и сыграть агрессивно в атаке. Без этого ничего не получиться. Не могу отдать кому-то предпочтение, но шанс у «Зенита» на проход в следующую стадию, в отличие от других российских клубов очень высок.

– Первая игра на выезде дает определенное преимущество?

– Небольшое, но дает. «Зениту» в противостоянии с «Селтиком» это сослужило хорошую службу и дало определенное преимущество. Вспомните, как мы прошли «Марсель» в 2008 году, когда Погребняк забил два мяча. Хотя после игры во Франции сложно было предположить, что пройдем.