Дзюба: «Первый гол за «Арсенал»? Надо было проверить, были ли патроны в пистолете»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба после товарищеского матча против БАТЭ (4:3) поделился мнением о дебютном голе за тульский клуб.

Напомним, форвард перешел в стан «канониров» на правах аренды зимой из «Зенита».

«Я всегда говорил – нельзя раньше времени тратить патроны. Но сборы уже заканчиваются, и надо было проверить – были ли вообще эти патроны в пистолете (улыбается)?

Не буду скрывать, хотелось забить. Хотя мне и ассистировать нравится. Но все-таки я форвард – и надо стараться забивать», – сказал Дзюба.