Наингголан: «Если бы деньги были моей мотивацией, я бы уже давно ушел из «Ромы» и сменил несколько клубов»

Полузащитник итальянской «Ромы» Раджа Наингголан подтвердил, что уже несколько раз мог покинуть клуб. Однако деньги не играют для бельгийца решающей роли.

«Я мог оказаться в английском «Челси» и в ряде других команд. Однако мне не хочется в конце третьего десятка переезжать на какое-то новое место. Нравится быть там, где ты счастлив.

Если бы деньги были моей мотивацией, я бы уже давно уехал из Рима и несколько раз сменил клубы», – сказал хавбек.

Наингголан выступает за римлян с 2014 года (127 матчей в Серии А, 24 гола).