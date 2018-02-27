Daily Star: Конте сохранит пост главного тренера «Челси» до конца сезона

Совет директоров «Челси» намерен оставить главного тренера Антонио Конте у руля команды до конца сезона.

Основным кандидатом на замену итальянцу является экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике, однако испанский специалист ранее заявил, что не возглавит никакой клуб до лета.

Синие также отказались от приглашения бывшего главного тренера «Уотфорда» Марку Силвы в качестве временного рулевого команды из-за опасений относительно его способности справиться с этой задачей.

После 28-ми туров «Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 19 очков.