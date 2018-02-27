Эль-Ненни пообещал сменить слезы на лицах фанатов «Арсенала» на улыбки

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни обратился к юному болельщику своей команды, который расплакался после поражения от «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги (0:3). Он пообещал сменить слезы на его лице на улыбку будущими победами.

«Послушай, твои слезы очень дороги для всех нас. Ради тебя и ради всех фанатов «канониров», я обещаю, что мы будем сражаться на поле, чтобы улыбка была на твоем лице», – написал Эль-Ненни в твиттере.