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У Неймара диагностирована трещина пятой плюсневой кости

27 февраля 2018, 06:15
5

Нападающий «ПСЖ» Неймар вынужден был досрочно покинуть поле в матче 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». У футболиста диагностировано растяжение правой лодыжки и трещина пятой плюсневой кости.

Восстановление после подобных повреждений занимает до нескольких недель, что практически наверняка исключает участие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Футболист точно не сможет сыграть в предстоящих матчах с «Марселем» в Кубке Франции и с «Труа» в Лиге 1.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Источник: ФК «ПСЖ»
Франция. Кубок лиги ПСЖ Неймар
Комментарии (5)
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I_R_O_N_M_A_N
1519702669
Растяжение правой лодыжки - вы серьезно??? Улыбнуло, учитывая, что это часть кости...
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Томь вперёд
1519705021
Здоровья!
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de bruyne
1519718500
Мадрид ликует... ди Мария не хуже неймара не забывать
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серега кашин
1519719352
дак трещина или растяжение определились бы уже
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!ce man
1522532424
запоздалая статья
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