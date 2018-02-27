У Неймара диагностирована трещина пятой плюсневой кости

Нападающий «ПСЖ» Неймар вынужден был досрочно покинуть поле в матче 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». У футболиста диагностировано растяжение правой лодыжки и трещина пятой плюсневой кости.

Восстановление после подобных повреждений занимает до нескольких недель, что практически наверняка исключает участие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Футболист точно не сможет сыграть в предстоящих матчах с «Марселем» в Кубке Франции и с «Труа» в Лиге 1.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится во вторник, 6 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.