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    Де Брюйне: «У «Сити» огромный потенциал, а стиль игры, возможно, один из лучших в мире»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением о победе в финале Кубка английской лиги.

    «Уже сейчас можно сказать, что мы проводим хороший сезон. Нам надо продолжать в том же духе. У нас есть Кубок лиги, теперь надо сохранять ту же концентрацию для АПЛ и Лиги чемпионов.

    У клуба огромный потенциал, а наш стиль игры, возможно, один из лучших в мире», – сказал Де Брюйне.

    «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего конкурента «Манчестер Юнайтед» на 13 очков.

    Источник: BBC

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    26.02.2018 01:11
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