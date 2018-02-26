Де Брюйне: «У «Сити» огромный потенциал, а стиль игры, возможно, один из лучших в мире»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением о победе в финале Кубка английской лиги.

«Уже сейчас можно сказать, что мы проводим хороший сезон. Нам надо продолжать в том же духе. У нас есть Кубок лиги, теперь надо сохранять ту же концентрацию для АПЛ и Лиги чемпионов.

У клуба огромный потенциал, а наш стиль игры, возможно, один из лучших в мире», – сказал Де Брюйне.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего конкурента «Манчестер Юнайтед» на 13 очков.