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    Стерлинг не сыграет в финале Кубка лиги из-за травмы

    По информации британской газеты The Times, нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пропустит финал Кубка английской лиги против «Арсенала».

    Игрок не примет участие в матче из-за проблем с задней поверхностью бедра. Также сообщается, что форвард «горожан» Габриэль Жезус восстановился от травмы, полученной в конце декабря прошлого года, и сможет начать матч на скамейке запасных.

    Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» пройдет сегодня на «Уэмбли». Начало встречи в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: The Times

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    25.02.2018 14:13
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