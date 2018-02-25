Стерлинг не сыграет в финале Кубка лиги из-за травмы

По информации британской газеты The Times, нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пропустит финал Кубка английской лиги против «Арсенала».

Игрок не примет участие в матче из-за проблем с задней поверхностью бедра. Также сообщается, что форвард «горожан» Габриэль Жезус восстановился от травмы, полученной в конце декабря прошлого года, и сможет начать матч на скамейке запасных.

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» пройдет сегодня на «Уэмбли». Начало встречи в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.