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Венгер: «Обамеянг действует острее, чем раньше»

25 февраля 2018, 12:59

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о нападающем Пьере-Эмерике Обамеянге в преддверии финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

«Он сыграл только дважды, но с другой стороны, он долго не играл, пока не перешел в «Арсенал». Он был не в лучшей физической форме, и мы постарались вернуть его на прежний уровень в последние пару недель.

Думаю, он будет играть намного острее, чем раньше. Изменения можно наблюдать каждый день. Наша задача – создать для него два-три момента в каждом тайме», – сказал Венгер.

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» пройдет сегодня на «Уэмбли». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Источник: Skysports
Англия. Кубок Лиги Арсенал Манчестер Сити Обамеянг Пьер-Эмерик Венгер Арсен
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