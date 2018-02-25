Венгер – о финале Кубка лиги: «Не думаю, что победа в нем сделает сезон удачным»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги, в котором «канониры» сыграют с «Манчестер Сити».

«Я не выигрывал Кубок лиги. Должен сказать, что раньше использовал в нем молодых игроков, у нас всегда они были. Сейчас все немного по-другому. Мы в финале, и это хорошая возможность выиграть трофей. В АПЛ так много команд, которые борются за трофеи.

Будет ли сезон удачным в случае победы? Не думаю. После победы в одном турнире, хочется победить во всех остальных. Мы хотим хорошо выступить в АПЛ, в Лиге Европы, в Кубке Англии. О нашей игре пусть судят другие, мы здесь, чтобы работать для клуба. «Арсеналу» судить хороша наша работа или нет», – сказал Венгер.

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» пройдет сегодня на «Уэмбли». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.