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    Венгер – о финале Кубка лиги: «Не думаю, что победа в нем сделает сезон удачным»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги, в котором «канониры» сыграют с «Манчестер Сити».

    «Я не выигрывал Кубок лиги. Должен сказать, что раньше использовал в нем молодых игроков, у нас всегда они были. Сейчас все немного по-другому. Мы в финале, и это хорошая возможность выиграть трофей. В АПЛ так много команд, которые борются за трофеи.

    Будет ли сезон удачным в случае победы? Не думаю. После победы в одном турнире, хочется победить во всех остальных. Мы хотим хорошо выступить в АПЛ, в Лиге Европы, в Кубке Англии. О нашей игре пусть судят другие, мы здесь, чтобы работать для клуба. «Арсеналу» судить хороша наша работа или нет», – сказал Венгер.

    Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» пройдет сегодня на «Уэмбли». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    25.02.2018 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 25 февраля 2018, 23:53

      молодец
      как знал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 февраля 2018, 15:57

      Уже проиграл. С таким настроем осталось получить 3 мяча в сетку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 февраля 2018, 14:48

      Надо ЛЕ выигрывать.

      0
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