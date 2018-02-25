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    Венгер назвал «Арсенал» аутсайдером матча с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Когда проходишь такой долгий путь и доходишь до финала, то не хочешь проиграть в нем. Ты хочешь выиграть.

    «Манчестер Сити» доминирует в чемпионате, и все думают только об этом, так что, возможно, сейчас нас можно назвать андердогом с большим основанием, чем в полуфинале Кубка Англии (в прошлом сезоне, когда «Арсенал» победил 2:1).

    Может быть мы и темные лошадки, но мы должны верить в свое мастерство. У нас есть история, мы добивались этого раньше, так почему нам не сделать этого снова?» – заявил Венгер.

    Источник: Goal.com

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    25.02.2018 08:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2018, 13:22

      венгер хоть признался один в раз в правде !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 февраля 2018, 08:45

      Хитрит...

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