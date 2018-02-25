Венгер назвал «Арсенал» аутсайдером матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Когда проходишь такой долгий путь и доходишь до финала, то не хочешь проиграть в нем. Ты хочешь выиграть.

«Манчестер Сити» доминирует в чемпионате, и все думают только об этом, так что, возможно, сейчас нас можно назвать андердогом с большим основанием, чем в полуфинале Кубка Англии (в прошлом сезоне, когда «Арсенал» победил 2:1).

Может быть мы и темные лошадки, но мы должны верить в свое мастерство. У нас есть история, мы добивались этого раньше, так почему нам не сделать этого снова?» – заявил Венгер.