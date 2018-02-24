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    Кутепов: «Спартаку» в ответной игре с «Атлетиком» не хватило чуть-чуть везения. Двигаемся дальше»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что до последней минуты верил в то, что команда сможет забить третий мяч в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1).

    В первой игре красно-белые дома проиграли со счетом 1:3 и по сумме двух встреч вылетели из турнира.

    «Не хватило где-то нам, может быть, чуть-чуть везения. Забей больше… Но двигаемся дальше, работаем дальше. До последней минуты верили, что этот матч можно спасти. Почему нет? Лично я до последней.

    Любая победа важна. После поражения дома эта победа прибавит немножко нам позитива и настроение совсем другое будет», – сказал Кутепов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    24.02.2018 14:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2390

      baden69 25 февраля 2018, 12:23

      Особенно в первой игре от тебя так и веяло уверенностью... И помощник был под стать тебе, Ребров...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 февраля 2018, 21:22

      Не хватило нам защитников и вратаря!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Антимат 24 февраля 2018, 18:54

      Как не хватало Джикии, в рот компот.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 февраля 2018, 18:44

      Трудно нам будет с таким проходным двором в обороне.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:42

      если бы не ваши кривые выходки с Ребровым то и этих "чуть-чуть не повезло" не было бы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 февраля 2018, 18:40

      Илюша мог бы быть поскромнее.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 февраля 2018, 18:34

      Все решилось в первой игре, исправить было сложно, хотя почти смогли.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 24 февраля 2018, 18:08

      Смотрел три матча ночью,(Новосиб + 4) Если за Зенит было тревожно. уж очень большие скорости были, то за Спартак топил до последнего, Наказывать надо , когда так откровенно тянут время!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 24 февраля 2018, 17:47

      А куды это кутеп собралси дальше двигаться!? Всё, выходи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 февраля 2018, 16:32

      За одного битого двух не битых дают. Это относится и к вашему Кутепову и к нашему Васину..

      5
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