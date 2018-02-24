Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов: «Спартаку» в ответной игре с «Атлетиком» не хватило чуть-чуть везения. Двигаемся дальше»

Кутепов: «Спартаку» в ответной игре с «Атлетиком» не хватило чуть-чуть везения. Двигаемся дальше»

24 февраля 2018, 14:57
19

Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что до последней минуты верил в то, что команда сможет забить третий мяч в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1).

В первой игре красно-белые дома проиграли со счетом 1:3 и по сумме двух встреч вылетели из турнира.

«Не хватило где-то нам, может быть, чуть-чуть везения. Забей больше… Но двигаемся дальше, работаем дальше. До последней минуты верили, что этот матч можно спасти. Почему нет? Лично я до последней.

Любая победа важна. После поражения дома эта победа прибавит немножко нам позитива и настроение совсем другое будет», – сказал Кутепов.

Источник: ФК «Спартак»
Лига Европы Спартак Атлетик Кутепов Илья
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rammax fcsm
1519474171
виноват во всех четырёх голах в двух матчах.... двигайся куда подальше, ещё языком своим трепит, верун херов..
Ответить
oyabun
1519477341
Непробиваемый парень, да? Еще бы такая уверенность в себе переросла в мастерство на поле, вообще цены не было бы.
Ответить
RedWhiteFans2
1519478042
А зачем у этого "одесского привоза" интервью брать????? Неужели не видно, что Кутепов в Спартаке из-за безмозглой политики Федуна и панибратского отношения Карреры. Бред да и только.
Ответить
acer2003
1519478812
Пропускать дома нужно было меньше. Спасибо кривоногому Кутепову и рукожопому Реброву ((
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1519479161
За одного битого двух не битых дают. Это относится и к вашему Кутепову и к нашему Васину..
Ответить
VVM1964
1519479628
" Чья бы корова мычала , а эта лучше бы молчала " - не зли ты нас .
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1519486495
Все решилось в первой игре, исправить было сложно, хотя почти смогли.
Ответить
Svoysvoemubrat
1519486808
Илюша мог бы быть поскромнее.
Ответить
Сибирь за Спартак
1519487079
Трудно нам будет с таким проходным двором в обороне.
Ответить
Антимат
1519487685
Как не хватало Джикии, в рот компот.
Ответить
Главные новости
Мусиала вновь едва не умер во время матча
21:41
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
2
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
5
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
23
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
21
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
10
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+