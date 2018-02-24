Кутепов: «Спартаку» в ответной игре с «Атлетиком» не хватило чуть-чуть везения. Двигаемся дальше»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что до последней минуты верил в то, что команда сможет забить третий мяч в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1).

В первой игре красно-белые дома проиграли со счетом 1:3 и по сумме двух встреч вылетели из турнира.

«Не хватило где-то нам, может быть, чуть-чуть везения. Забей больше… Но двигаемся дальше, работаем дальше. До последней минуты верили, что этот матч можно спасти. Почему нет? Лично я до последней.

Любая победа важна. После поражения дома эта победа прибавит немножко нам позитива и настроение совсем другое будет», – сказал Кутепов.