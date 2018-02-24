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    11 из 16 клубов чемпионата Белоруссии-2018 представляют Минскую область. Это рекорд турнира

    Стал известен окончательный список участников чемпионата Белоруссии-2018. В соревновании сыграют 16 клубов.

    Оказалось, что 11 из них представляют Минск и Минскую область. Это «Динамо», «Минск», БАТЭ, «Городея», «Луч», «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» из Солигорска, «Слуцк», «Крумкачы» и «Ислочь».

    Никогда ранее в белорусском чемпионате не играло так много клубов из столичной области.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 09:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +489

      mikitka 24 мая 2018, 14:41

      И что? Минск и Минская область - это две большие разницы... я вообще не понимаю, что должен иллюстрировать этот "рекорд"?

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 25 февраля 2018, 01:22

      и по одной команде с каждого обл. центра!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 24 февраля 2018, 12:55

      Раньше чемпионат Москвы был. В Англии 6-7 клубов были из Лондона .

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 24 февраля 2018, 11:39

      и что?! в уругвае практически из одного Монтевидео лига состоит

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 11:01

      Если так пойдет дальше ,то каждый второй житель Минска будет футболистом.

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