11 из 16 клубов чемпионата Белоруссии-2018 представляют Минскую область. Это рекорд турнира

Стал известен окончательный список участников чемпионата Белоруссии-2018. В соревновании сыграют 16 клубов.

Оказалось, что 11 из них представляют Минск и Минскую область. Это «Динамо», «Минск», БАТЭ, «Городея», «Луч», «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» из Солигорска, «Слуцк», «Крумкачы» и «Ислочь».

Никогда ранее в белорусском чемпионате не играло так много клубов из столичной области.