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    Геркус – о драке с участием болельщиков «Спартака» в Бильбао: «Это ужасно. Фанаты «Локомотива» не такие, как те, кто это устроил»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию с беспорядками, устроенными болельщиками «Атлетика» и «Спартака» после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы (1:2).

    Ранее сообщалось, что красно-белые могут быть исключен из еврокубков из-за поведения фанатов. Четыре болельщика красно-белых предстанут перед испанским судом.

    «То, что произошло вчера в Испании, это ужасно. Но мы уверены, что наши болельщики не такие, как те, кто все это устроил», – сказал Геркус.

    Соперником «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы станет «Атлетико».

    Источник: ТАСС

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    24.02.2018 01:40
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +901

      Krics 25 февраля 2018, 15:25

      Геркус , а кто все "это" устроил? Посмотрим как тебя встретят на выездном, хотя ты свою задницу спрячешь, с болелами до стадика не пойдешь.

      1
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 24 февраля 2018, 23:54

      ты братанчик Семина пол года не знал как выжить,а тут хоп а тренер то топовый,борозду не портит!молчишь шваль,терпишь...!результат то хороший тренер дает!а до этого сгнобить Ю.П.Семина хотел!
      Так что хомяк думай головой,а не тем чем упражняешся...мудаков везде хватает...и на это есть не одна история...
      Добра всем!!!особеннно тем кто ездит на выезды!!!!уважения вам и добра!

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 24 февраля 2018, 23:43

      бог с вами ребята...я пять раз был в Испании,там неадекватных козлов хватает!!!правильно товарищ сказал..не понятно как бы ребята из Локо себя повели...а цска?да разорвали бы к ибиням собачим!!!так что наших СПАРТАЧЕЙ обижать не надо!!
      я за все клубы страны в Европе,поэтому мы сила!!!

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      Рейтинг: +387

      Vizual 24 февраля 2018, 21:34

      А они у вас есть?

      2
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Vizual 24 февраля 2018, 23:43

      полтора человека

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      Рейтинг: +806

      plehanov6 24 февраля 2018, 15:29

      у локо все фаны мягкие и пушистые!

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 февраля 2018, 14:13

      думаю, все норм должно быть, Мадрид - не Баскония, там спокойнее.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 февраля 2018, 12:13

      Вот интересно кого он осуждает-испанских ультро или наших болельщиков.

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      Рейтинг: +368

      mik1954 24 февраля 2018, 11:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из за этого дикого свинарника санкции будут наложены на весь российский футбол... Из за преференций мясу им до сих пор чуть ли не все прощалось в России, а вот в Европе высоких покровителей у них нет, так что пришпандорят по полной... уроды...

      -5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > mik1954 24 февраля 2018, 12:04

      Отец твой урод.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 февраля 2018, 11:31

      Свиней за бугор больше не пущщать!

      -3
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > prezent2017 28 февраля 2018, 09:16

      Свини - позор России.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 11:18

      Дождемся окончательного разбирательства по этому делу.

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