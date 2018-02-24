Геркус – о драке с участием болельщиков «Спартака» в Бильбао: «Это ужасно. Фанаты «Локомотива» не такие, как те, кто это устроил»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию с беспорядками, устроенными болельщиками «Атлетика» и «Спартака» после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы (1:2).

Ранее сообщалось, что красно-белые могут быть исключен из еврокубков из-за поведения фанатов. Четыре болельщика красно-белых предстанут перед испанским судом.

«То, что произошло вчера в Испании, это ужасно. Но мы уверены, что наши болельщики не такие, как те, кто все это устроил», – сказал Геркус.

Соперником «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы станет «Атлетико».