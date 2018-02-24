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  • Геркус – о драке с участием болельщиков «Спартака» в Бильбао: «Это ужасно. Фанаты «Локомотива» не такие, как те, кто это устроил»

Геркус – о драке с участием болельщиков «Спартака» в Бильбао: «Это ужасно. Фанаты «Локомотива» не такие, как те, кто это устроил»

24 февраля 2018, 01:40
33

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию с беспорядками, устроенными болельщиками «Атлетика» и «Спартака» после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы (1:2).

Ранее сообщалось, что красно-белые могут быть исключен из еврокубков из-за поведения фанатов. Четыре болельщика красно-белых предстанут перед испанским судом.

«То, что произошло вчера в Испании, это ужасно. Но мы уверены, что наши болельщики не такие, как те, кто все это устроил», – сказал Геркус.

Соперником «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы станет «Атлетико».

Источник: ТАСС
Лига Европы Локомотив Спартак Атлетик Геркус Илья
Комментарии (33)
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Mario84
1519425998
Сколько можно позориться(
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Asbjorn
1519426276
У всех клубов есть фирмы,и созданы они были не только для поддержки клуба,а то,что произошло в Испании,иначе как провокацией не назовешь
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Alexs1997
1519444111
Понятно дело что не такие, потому что ваши болельщики это в основном девки.
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OfaZavr
1519455018
у любого клуба есть как адекватные болельщики так и дегенераты поэтому не стоит так категорично утверждать.
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nemolod
1519455186
Лучше бы обратился к руководству испанского клуба с требованием недопущения нападений и провокаций на наших болельщиков,а "полоскать" события в Бильбао не надо,потому что неизвестно еще,как поступил сам,окажись в гуще события!
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iBragim2102
1519455426
Болельщики Локо не такие, они бы стояли и смотрели как фанаты бильбао их запинывали.
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lordmrv
1519458501
Я против насилия, против ультрас, которые это организуют, но если напали на моего друга, мой пацифизм кончается. Думаю и болелы Локо также бы бились как и Спартачи, на которых напали. Ждем выезда в Мадрид. Что там теперь напоют - болельщики Локомотива, поддержали выход Каталонии?
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zigbert
1519460293
Дождемся окончательного разбирательства по этому делу.
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prezent2017
1519461076
Свиней за бугор больше не пущщать!
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mik1954
1519461082
Из за этого дикого свинарника санкции будут наложены на весь российский футбол... Из за преференций мясу им до сих пор чуть ли не все прощалось в России, а вот в Европе высоких покровителей у них нет, так что пришпандорят по полной... уроды...
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