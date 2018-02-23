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    Сарри – о вылете из Лиги Европы: «Теперь у нас больше времени для тренировок»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (2:0).

    «Мы разочарованы. Но команда продемонстрировала характер, это может сыграть определяющую роль в концовке сезона.

    Мы поплатились за гол, пропущенный гол в конце первой встречи, но правильно отреагировали на поражение. Думаю, это хорошо для всего турнира. Мы вынесли главное из этих матчей — у нас есть характер.

    Теперь у нас больше времени для тренировок. «Наполи» достиг выдающихся результатов в последние годы, из этого поражения можно вынести и позитивную сторону — у нас все еще есть желание победить в Серии А. За последние шесть лет никто не боролся с «Ювентусом» за титул», — сказал Сарри.

    По итогам двух матчей «Наполи» вылетел из розыгрыша Лиги Европы. В чемпионате Италии неаполитанцы занимают первую строчку в таблице, опережая «Ювентус» на одно очко.

    Источник: Football Italia

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    23.02.2018 12:20
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