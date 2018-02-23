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    Де Врис не считает «Зенит» фаворитом Лиги Европы

    Голкипер «Селтика» Дорус Де Врис не стал забегать вперед и относить «Зенит» к фаворитам текущего розыгрыша Лиги Европы. Он отметил очень сильный состав турнира в этом сезоне.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

    — Готовы отнести «Зенит» к фаворитам Лиги Европы?

    — В еврокубках вы никогда не знаете, как далеко может зайти та или иная команда. Вспомните прошлогодний «Аякс», попавший в финал. Впереди у «Зенита» сильные соперники, в этом году очень сильный турнир. Трудно предсказать финалистов.

    — Вы играли в Англии, Роберто Манчини там тренировал. На ваш взгляд, «Зенит» по стилю скорее похож на английскую команду или на итальянскую?

    — Сложно сказать. Сегодня «Зенит» был исключительно хорош с точки зрения обороны. Когда я играл в Англии против «Манчестер Сити» Манчини, его команда по-настоящему впечатляла. Уверен, он на пути к успеху и с «Зенитом».

    — Можете сравнить атмосферу в Петербурге и на «Селтик Парк»?

    — У нас на «Селтик Парк» невероятная атмосфера. В первой игре с «Зенитом» это было что-то особенное! Уверен, зенитовцы тоже почувствовали ее. Честно говоря, на петербургском стадионе все-таки не такая потрясающая атмосфера, однако сама арена мне очень понравилась. Она просто великолепна. Да и сам город красивый.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.02.2018 11:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 23 февраля 2018, 17:53

      Думаю Зениту и Локомотиву повезло!Первую игру играем в гостях,а вот ЦСКА будет тяжеловато с Лионом!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 февраля 2018, 15:32

      Дома оно всегда лучше, но спасибо за комплимент про стадион !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 13:27

      А мы не считаем Де Вриса экспертом!

      2
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 23 февраля 2018, 13:17

      Согласен. Фавориты это Атлетико и Арсенал. По поводу атмосферы, тут уже больше от культуры боления зависит, можно и 100 000 собрать, только вот эффект будет если все будут поддерживать, а не сидеть как в театре. При всём этом, каждый считает своих болельщиков самыми лучшими))))

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      Рейтинг: +4025

      raritet > Evgeniy32 23 февраля 2018, 14:16

      Полностью согласен . Представляю, как будет выглядеть Зенит на фоне Атлетико или Арсенала. В Сегодняшнем состоянии, а он очень далек от того состояния, к которому его привел Дик, шансов почти никаких против этих команд.

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