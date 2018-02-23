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  • Бубнов: «Спартак» мог забить и еще, поэтому от итогового поражения немного обидно»

Бубнов: «Спартак» мог забить и еще, поэтому от итогового поражения немного обидно»

23 февраля 2018, 10:43
5

Известный российский эксперт Александр Бубнов рассказал, что открытый характер ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались в Бильбао «Атлетик» и «Спартак», пошел на руку столичному клубу. Он подчеркнул, что красно-белые проиграли противостояние еще в первом матче в Москве.

«Спартак» проиграл противостояние еще в Москве. К сожалению. В Испании матч получился равным: баски не закрылись, играли на победу, чем, кстати, облегчали задачу «Спартака». В Москве «Атлетик» играл более организованно, здесь же матч шел на встречных курсах.

«Спартаку» удалось забить дважды как раз из-за открытого характера игры. Могли забить и еще, поэтому от итогового поражения немного обидно. Обидно, потому что проиграли серию в первом тайме в Москве. Кажется, это тот случай, когда лучше было начинать в гостях.

Гостевая победа со счетом 2:1 – это, пожалуй, даже больше, чем заслужил «Спартак». У команды Карреры не было никакого преимущества. «Спартак» пытался дожать в концовке, но баски выстояли, грамотно отодвинули игру от своих ворот. Кстати, я бы не сказал, что «Атлетик» впечатлил. В атаке они практически ничего не создали, «Спартак» справлялся. В обороне – да, их класс заметен.

Вылет для «Спартака» не является трагедией. Они давно не играли в еврокубках, поэтому эту кампанию можно воспринимать как возвращение. Далеко не у всех игроков есть опыт игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Плюс две игры с «Атлетиком» стали отличной подготовкой к весенней стадии сезона», – сказал Бубнов.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Спартак Атлетик Бубнов Александр
Комментарии (5)
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VVM1964
1519373204
Да , досадное поражение ( по итогам 2 матчей ) , но винить некого кроме себя ( имею в виду , что каждый игрок это часть команды )
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prezent2017
1519382059
Кривоногого Кутепа благодари, за то, что катящийся мяч с линии ворот в Москве не смог выбить.
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RotBerg
1519393970
А ведь если бы не лимит мы бы не узнали такого большого игрока, как Кутепов:)
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