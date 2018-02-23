Кузяеву без разницы с кем играть в 1/8 финала Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который стал автор второго гола в ворота «Селтика» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, отметил, что этот мяч раскрепостил его.

– Сегодня мы увидели совсем другой «Зенит» по сравнению с тем, что было ровно неделю назад. Что изменилось?

– Мы провели работу над ошибками, так как первый матч, можно сказать, провалили – тогда не очень удачно сыграли. Всю неделю мы работали, и это принесло свои плоды.

– В первом матче у вас многое не получалось на поле, сегодня в самом начале игры получили желтую карточку. Сложилось ощущение, что вы зажаты, но потом забили, и все пошло как надо.

– Нет, зажат не был. Но гол придает уверенность, раскрепощает.

– Что произошло в моменте с голом? Показалось, что вы пробили по центру, но голкипер с мячом не справился. Что это было?

– Я смутно помню. Была ударная позиция, никто меня не встречал, я ударил по мячу, а последний момент, когда он залетел в ворота, я не увидел. Потом смотрю – мяч в сетке.

– Вы уже не в первый раз забиваете на стадионе «Санкт-Петербург» из-за пределов штрафной, но мы у вас еще не спрашивали об ощущениях, когда 50 тысяч болельщиков скандируют фамилию после забитого мяча.

– Конечно, очень приятно, что болельщики скандируют мое имя, но в тот момент я был сконцентрирован на игре и особого значения не придавал.

– Сегодня вы мысленно поблагодарили судьбу за то, что у стадиона «Санкт-Петербург» есть крыша?

– Конечно, спасибо большое за то, что построили такой прекрасный стадион, что мы смогли играть в таких условиях, а не мучиться. Все было здорово сегодня.

– В пятницу жеребьевка. Хочется команду сильную или попроще?

– Не думал об этом, без разницы.