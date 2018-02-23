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  • Мостовой: «Все прекрасно понимают, что «Спартак» спокойно мог выйти в 1/8 финала»

Мостовой: «Все прекрасно понимают, что «Спартак» спокойно мог выйти в 1/8 финала»

23 февраля 2018, 08:54
25

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отметил характер красно-белых, который команда проявила в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао с местным «Атлетиком».

«Я считаю, что «Спартак» показал характер и забил в самое нужное время. Игроки «Атлетика» поняли, что если соперник забьет второй мяч, а все к этому шло, то будет непросто.

Cтавлю себя на место басков, и представляю их настроение в раздевалке. Они понимали, что могут «сгореть». Не думаю, что стоит обращать внимание на затяжку времени со стороны испанцев. Будь «Спартак» на месте соперника, делал бы то же самое.

Конечно, после этой игры еще обиднее вспоминать первый матч. Особенно это касается команды и тренерского штаба. Все прекрасно понимают, что «Спартак» спокойно мог выйти в 1/8 финала также, как «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА«, – заявил Мостовой.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Спартак Атлетик Мостовой Александр
Комментарии (25)
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Misha78
1519365643
Да, обидно конечно, могли бы увидеть все 4 клуба в 1/8 финала. Но супер защитник Спартака в первом матче накосячил изрядно.
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swot1205
1519367333
Спартак молодец, принес важные баллы в таблицу коэффициентов
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bset
1519367855
Увы, Кутепов и Ребров сделали результат первого матча.
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insider_retro
1519368064
Клуб готов играть выше, клуб мог, клуб проявил характер!!! Но... Приобретён опыт, будут сделаны выводы, так что болельщики вправе ожидать успехов в будущем!
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piligrim1986
1519368892
ну тем не менее не стыдно. и илюша почти исправился.
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кузнецов артем
1519369485
Хочу заметить, что когда во 2 матче в воротах стоял Селихов, игроки на поле были более уверенными, тот же Кутепов проиграл борьбу всего 1 раз за матч. Но когда в воротах Ребров я сидя дома чувствую нервозность и неуверенность в каждом моменте даже если он просто собирается мяч выбить
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rostik-100
1519370054
У Спартака был ниже середнячка европейского футбола, даже на выезде надо было выигрывать 4-1.
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serppion
1519371415
Да все прекрасно понимают эту логику. А толку-то? Как говорит моя соседка: "Я всё время ощущаю, а так хочется почувствовать..."
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OfaZavr
1519374155
конечно могли, но ошибки первого матча исправить очень трудно.
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prezent2017
1519389826
Все понимают, но никто ничего не делает.
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