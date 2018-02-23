Мостовой: «Все прекрасно понимают, что «Спартак» спокойно мог выйти в 1/8 финала»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отметил характер красно-белых, который команда проявила в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао с местным «Атлетиком».

«Я считаю, что «Спартак» показал характер и забил в самое нужное время. Игроки «Атлетика» поняли, что если соперник забьет второй мяч, а все к этому шло, то будет непросто.

Cтавлю себя на место басков, и представляю их настроение в раздевалке. Они понимали, что могут «сгореть». Не думаю, что стоит обращать внимание на затяжку времени со стороны испанцев. Будь «Спартак» на месте соперника, делал бы то же самое.

Конечно, после этой игры еще обиднее вспоминать первый матч. Особенно это касается команды и тренерского штаба. Все прекрасно понимают, что «Спартак» спокойно мог выйти в 1/8 финала также, как «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА«, – заявил Мостовой.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).