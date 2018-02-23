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    Мостовой: «Все прекрасно понимают, что «Спартак» спокойно мог выйти в 1/8 финала»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отметил характер красно-белых, который команда проявила в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао с местным «Атлетиком».

    «Я считаю, что «Спартак» показал характер и забил в самое нужное время. Игроки «Атлетика» поняли, что если соперник забьет второй мяч, а все к этому шло, то будет непросто.

    Cтавлю себя на место басков, и представляю их настроение в раздевалке. Они понимали, что могут «сгореть». Не думаю, что стоит обращать внимание на затяжку времени со стороны испанцев. Будь «Спартак» на месте соперника, делал бы то же самое.

    Конечно, после этой игры еще обиднее вспоминать первый матч. Особенно это касается команды и тренерского штаба. Все прекрасно понимают, что «Спартак» спокойно мог выйти в 1/8 финала также, как «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА«, – заявил Мостовой.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).

    Источник: «Советский спорт»

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    23.02.2018 08:54
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +915

      спанчес 23 февраля 2018, 15:45

      я бы сказал даже что спартак мог выиграть лигу чемпионов 5 раз подряд, и это все пони мают уже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 15:43

      Все понимают, но никто ничего не делает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 февраля 2018, 13:32

      Мог бы-но Ребров в первом матче подвел команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 11:22

      конечно могли, но ошибки первого матча исправить очень трудно.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 февраля 2018, 10:36

      Да все прекрасно понимают эту логику. А толку-то? Как говорит моя соседка: "Я всё время ощущаю, а так хочется почувствовать..."

      2
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 23 февраля 2018, 10:35

      мда....должны были проходить ....

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 февраля 2018, 10:19

      Профи играют каждый матч на победу...

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 23 февраля 2018, 10:15

      Увы,не смог.

      0
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 23 февраля 2018, 10:14

      У Спартака был ниже середнячка европейского футбола, даже на выезде надо было выигрывать 4-1.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 февраля 2018, 10:04

      Хочу заметить, что когда во 2 матче в воротах стоял Селихов, игроки на поле были более уверенными, тот же Кутепов проиграл борьбу всего 1 раз за матч. Но когда в воротах Ребров я сидя дома чувствую нервозность и неуверенность в каждом моменте даже если он просто собирается мяч выбить

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